Lionel Messi de Barcelone à Man City, le PSG serait du dopage financier

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré que seul le « dopage financier » permettrait au Paris Saint-Germain ou à Manchester City de signer Lionel Messi dans des conditions similaires à son précédent accord avec Barcelone.

Messi, 34 ans, est un agent libre après l’expiration de son contrat avec le Barça le 30 juin. Le club catalan espère le signer dans un nouvel accord mais doit d’abord procéder à des réductions pour le réinscrire pour la saison prochaine en raison du fair-play financier de la Liga. des règles.

Le dernier contrat de l’international argentin s’élevait à plus de 500 millions d’euros sur quatre ans, y compris les frais d’engagement, les primes et son salaire hebdomadaire. Tebas dit que Messi doit prendre un coup pour rester au Camp Nou.

« Exactement », a-t-il déclaré lors d’un appel aux médias britanniques lorsqu’on lui a demandé si Messi devrait subir une grosse baisse de salaire cet été. « Il ne pourra pas signer aux conditions précédentes, c’est impossible. Mais je ne pense pas qu’un club européen serait en mesure de payer ce montant. »

Le PSG a déjà signé Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum cet été, tandis que City a été lié à 100 millions d’euros plus des mouvements pour le duo anglais Harry Kane et Jack Grealish.

Cependant, Tebas avait un avertissement pour les deux clubs appartenant à l’État, qui ont tous deux manifesté un intérêt pour Messi.

« La ville a perdu 270 millions d’euros [during the pandemic] donc évidemment ils n’envisageraient même pas de signer Messi [on his previous salary] », a ajouté le chef de la Liga. « Le PSG a également subi des pertes, donc ils ne peuvent même pas envisager de signer Messi [for that much].

« S’ils le font, ce sera du dopage financier. Ce serait incroyable si cela se produisait. Nous devons établir des limites. Le dopage financier nuit au football.

« Ce n’est pas de l’argent réel car il n’est pas généré par les clubs. L’argent qui ne vient pas du football provoque une mauvaise inflation et ruine le football car les clubs doivent faire tous ces efforts [to compete], ce qui les amène au-dessus de leur capacité financière.

« Nous devons lutter contre cela. C’est l’un des problèmes en suspens dans le football européen. Si ce n’est pas résolu, le jeu se retrouvera dans une situation très compliquée. »

Tebas a insisté sur le fait que la ligue ne serait pas flexible lorsqu’il s’agirait d’enregistrer le nouvel accord de Messi, affirmant qu’il pensait que le Barça procéderait aux réductions nécessaires et que l’attaquant était « plus proche » de re-signer pour les Blaugrana que d’aller ailleurs.

Cependant, après avoir déclaré plus tôt qu’il « ne sait pas » si Messi sera inscrit à temps pour le début de la Liga le 14 août, il a également insisté sur le fait que la ligue ne devrait pas être obsédée par les joueurs individuels.

« Nous voulons toujours les meilleurs joueurs, mais Neymar est parti, Cristiano Ronaldo est parti et nous sommes toujours là, en pleine croissance », a-t-il déclaré. « Et pour autant que je sache, ni la Serie A ni la Ligue 1 n’ont grandi autant qu’ils l’auraient souhaité.

« Quand l’italien [league] a pris Ronaldo, ils m’ont dit que les droits de diffusion augmenteraient. Ils viennent de perdre 200 millions d’euros sur les droits télévisuels internationaux et au niveau national, c’est 10% de moins. Je serais désolé si Messi partait, c’est le meilleur de tous les temps, mais nous ne devrions pas devenir obsédés par [individual] joueurs. »

Le plafond salarial du Barca avant la pandémie dépassait 600 millions d’euros, alors qu’il est tombé à 347 millions d’euros cette année. Il tombera à nouveau la saison prochaine, mais Tebas dit qu’ils vont rebondir.

« Barcelone traverse une période incertaine mais elle pourra résoudre ses problèmes car elle a le chiffre d’affaires le plus élevé au monde », a-t-il ajouté. « Lorsqu’ils retrouveront un chiffre d’affaires normal, ils auront restructuré leur endettement et réduit leur masse salariale.

« Comme d’autres, en raison de la pandémie, ils ont dépassé leur limite de dépenses. Lorsque les clubs dépassent, nous avons une règle appelée un par quatre. Nous autorisons de nouveaux joueurs [to be registered] chaque fois qu’ils réduisent la masse salariale actuelle.

« Pour chaque euro qu’ils veulent utiliser pour les inscriptions, ils doivent économiser 4 €. Par exemple, si les joueurs que le Barça a signés, [Sergio] Aguero et d’autres vont coûter 50 millions d’euros pour la saison prochaine, cela signifie que 200 millions d’euros doivent être économisés, soit par des transferts, soit en réduisant la masse salariale. »