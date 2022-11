Lionel Messi danse avec ses coéquipiers argentins dans les vestiaires après avoir maintenu le scénario de la Coupe du monde en vie

Un Lionel Messi torse nu a chanté et dansé avec ses coéquipiers au-delà de minuit jusqu’à dimanche après avoir mené l’Argentine à une victoire chargée d’émotion contre le Mexique qui a ravivé son rêve d’un premier titre de Coupe du monde.

Les scènes de fête dans les vestiaires – Messi rebondissant avec les deux bras en l’air, le gardien Emiliano Martinez dansant sur une table – ont montré à quel point ce tournoi signifie pour l’Argentine et leur capitaine dans sa cinquième et dernière chance de soulever le trophée.

L’Argentine a l’une des équipes les plus talentueuses du Qatar, mais elle subit plus de pression que la plupart et a du mal à reproduire la forme fluide de sa séquence de trois ans et 36 matchs sans défaite avant le tournoi.

Il était donc compréhensible de voir leur relâchement de la tension après avoir battu le Mexique 2-0 pour enflammer leur tournoi après une défaite choc face à l’Arabie saoudite. Bien qu’en vérité ils aient travaillé en première mi-temps contre une équipe mexicaine médiocre, ils ont célébré comme s’ils avaient remporté la Coupe du monde elle-même.

“C’est un poids sur nos épaules”, a déclaré Messi, 35 ans, pour qui ce tournoi est désormais l’alpha et l’oméga de sa fulgurante carrière pour le club et le pays.

Après avoir marqué le premier but contre le Mexique, son deuxième des trois de l’Argentine au tournoi, Messi a chargé vers les fans hurlant de joie. L’entraîneur adjoint Pablo Aimar, qui était l’idole d’enfance de Messi, a refoulé ses larmes sur le banc.

“MESSI ET MARADONA NE FONT QU’UN”

Les Argentins ont parfois eu du mal à s’adapter à leur petit génie, en partie parce qu’il n’a pas remis le plus grand trophée de tous, mais aussi en raison de son attitude timide et calme par rapport au clown flamboyant de leur ancien golden boy bien-aimé Diego Maradona.

Une telle ambivalence semble maintenant fermement révolue, cependant, car Messi a montré à maintes reprises à quel point il était attaché au maillot, notamment lorsqu’il s’est effondré en larmes l’année dernière après avoir mené l’équipe au titre de la Copa America pour mettre fin à un 28 Trophée de sécheresse d’un an.

Enfin, il y a plus de drapeaux et de bannières avec son nom et son visage que le regretté grand numéro 10 précédent. Beaucoup montrent en fait les deux ensemble, bras dessus bras dessous ou Maradona regardant béatement Messi depuis le ciel.

Si Messi va jusqu’au bout, il affrontera bien sûr directement Maradona, qui a mené l’Argentine à une célèbre victoire en Coupe du monde de 1986, y compris sa célèbre “Main de Dieu” et ses meilleurs buts de tournoi contre l’Angleterre en cours de route.

S’il trébuche, cependant, il restera dans l’ombre de Maradona mais il semble qu’il sera de toute façon vénéré par les Argentins, qui en sont venus à apprécier la passion et la douleur qu’il a vraiment ressenties en bleu et blanc.

« Avez-vous vu comment il a couru vers nous et célébré avec nous ? C’est notre Messi. Maintenant, il est aussi notre Maradona. Ils ne font qu’un!”, a déclaré le fan argentin Rodrigo Castro, 34 ans, célébrant avec euphorie devant le stade Lusail jusqu’aux premières heures de lundi.

L’entraîneur Lionel Scaloni était heureux de voir ses joueurs profiter du moment dans le vestiaire mais sait que le poids des attentes entrave ses joueurs. Même Messi avait l’air lent et a fait des erreurs de base avant de marquer contre le Mexique et de se détendre dans le joueur que tout le monde connaît.

“Il est difficile de faire comprendre aux gens que demain le soleil brillera, que vous perdiez ou que vous gagniez”, a déclaré Scaloni, essayant de donner un sens au cirque constant autour de son équipe.

« Le bonheur ne dure que quelques minutes. Nous devons trouver cet équilibre émotionnel, que nous gagnions ou perdions.”

Une fois les émotions apaisées, Scaloni doit se préparer pour la Pologne lors du dernier match de groupe de l’Argentine, alors que seule une victoire leur garantirait le passage au tour à élimination directe et un pas de plus vers la réalisation du rêve de Messi.

