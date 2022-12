Lionel Messi critique Louis van Gaal pour ses “longs ballons” alors que l’Argentine bat les Pays-Bas | Emi Martinez: Arbitre était inutile | Nouvelles du football

Lionel Messi a tordu le couteau dans la sortie de la Coupe du monde des Pays-Bas après avoir critiqué l’équipe de Louis van Gaal pour son approche directe lors de la victoire spectaculaire et passionnée de l’Argentine en quart de finale vendredi soir à Lusail.

Messi avait superbement préparé Nahuel Molina pour le premier match argentin en première mi-temps, enfilant une sublime passe à travers la défense néerlandaise, avant d’inscrire froidement un penalty à la 73e minute après que Denzel Dumfries eut commis une faute sur Marcos Acuna.

Les Pays-Bas avaient rarement troublé l’Argentine pendant le match avant que la tête du remplaçant Wout Weghorst ne les ravive et qu’il fasse rouler le ballon devant le gardien Emi Martinez dans les arrêts de jeu pour envoyer le match en prolongation.

Messi, qui a marqué lors de la fusillade qui a suivi, n’a pas été impressionné par la façon dont Van Gaal avait eu recours à un ballon de football pour ramener les Néerlandais dans le match.

“Van Gaal dit qu’ils jouent du bon football, mais ce qu’il a fait, c’est mettre des personnes de grande taille et frapper de longues balles”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Je ne veux pas parler de l’arbitre parce que vous ne pouvez pas être honnête. Si vous parlez, ils vous sanctionnent, la FIFA doit y penser, ils ne peuvent pas mettre un arbitre comme ça pour ces cas, ils ne peuvent pas mettre un arbitre qui n’est pas à la hauteur.”

Image:

Messi célèbre après avoir marqué sur penalty





Après avoir mis son oreille sur le banc des Pays-Bas après avoir marqué son penalty pendant le match, Messi a fait signe à Van Gaal qu’il “parle trop” à la fin d’un match empreint d’animosité.

Une telle réaction a été déclenchée avant le concours par Van Gaal lui-même, qui a déclaré à la publication néerlandaise NOS : “Messi est en effet le joueur le plus dangereux qui crée le plus d’occasions et les crée également lui-même.

“Mais d’un autre côté, il ne joue pas beaucoup avec l’adversaire lorsqu’il est en possession du ballon. C’est aussi là que résident nos chances.”

Image:

Wout Weghorst célèbre après avoir marqué un égaliseur tardif





L’Argentine affrontera ensuite la Croatie, qui a battu le Brésil aux tirs au but plus tôt, mardi pour une place en finale. Messi a célébré les bras levés devant la masse des supporters argentins, ses espoirs d’obtenir le plus gros prix du football lors de la cinquième tentative intacts pendant au moins quelques jours de plus.

“L’Argentine fait partie des quatre meilleures au monde car elle montre qu’elle sait jouer chaque match avec la même envie et la même intensité”, a ajouté le joueur de 35 ans.

“Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On n’a pas eu à aller en prolongation ni aux tirs au but, on a dû souffrir. Mais on s’en est sorti et c’est impressionnant.”

Le héros du penalty, Emi Martinez, a décrit Antonio Mateu Lahoz comme “inutile” après que l’arbitre espagnol ait brandi un nombre record de cartons jaunes lors de la victoire palpitante de l’Argentine.

Image:

Emiliano Martinez et Luuk de Jong s’affrontent alors que la colère monte entre l’Argentine et les Pays-Bas





Le gardien Martinez a sauvé les tirs au but de Virgil van Dijk et Steven Berghuis avant que Lautaro Martinez ne marque le coup de pied gagnant pour leur assurer une victoire 4-3 en fusillade contre les Néerlandais vendredi après que le quart de finale se soit terminé 2-2 après prolongation.

Mais c’était un match qui avait tout, y compris 15 cartes montrées aux joueurs qui sont entrés sur le terrain, le plus de l’histoire de la Coupe du monde, dépassant l’affrontement du Cameroun avec l’Allemagne en 2002, dans lequel il y avait 12 jaunes et deux rouges.

“Je pense que nous avons très bien contrôlé le match, nous avons mené 2-0 et l’arbitre a tout donné pour eux”, a déclaré le gardien d’Aston Villa. “Ils obtiennent une bonne tête, puis ça s’est retourné, l’arbitre a donné 10 minutes sans raison.

“Il voulait juste qu’ils marquent, c’était essentiellement ça, alors j’espère que nous n’avons plus cet arbitre, il est inutile.

Image:

Weghorst est consolé par l’entraîneur-chef Louis van Gaal





“J’ai entendu Van Gaal dire que nous avons un avantage aux tirs au but, et s’ils vont aux tirs au but, ils gagnent, je pense qu’il doit se taire.”

Les Argentins ont été choqués par le revirement de la première période de prolongation mais ont retrouvé leur sang-froid pour émailler le but néerlandais avec des tirs, Enzo Hernandez se rapprochant le plus du but avec un effort râpeux qui a frappé le poteau.

La poussée tardive a donné à l’Argentine l’élan avant la fusillade, et Martinez y a ajouté quand il a arrêté les tirs au but de Van Dijk et Berghuis.

Image:

Emiliano Martinez mène les célébrations en Argentine





Cette défaite était la première des Néerlandais en 20 matches depuis le Championnat d’Europe de l’an dernier et a mis fin au troisième mandat de Louis van Gaal, 71 ans, en tant qu’entraîneur.

“Nous nous sommes entraînés aux tirs au but toute l’année, puis vous avez foiré”, a déclaré Van Gaal.

“C’est dommage. En tant qu’entraîneur, je veux tout contrôler. C’est pourquoi j’ai demandé aux joueurs de tirer un penalty dans leur club, ils l’ont tous fait. Si vous en manquez deux, vous ne gagnerez plus. Vous ne peut pas simuler une telle série.”

Lautaro livre quand ça compte vraiment

L’expert sud-américain du football Tim Vickery pense que l’attaquant argentin Lautaro Martinez s’est racheté après son mauvais départ à la Coupe du monde en marquant le penalty gagnant contre les Pays-Bas.



L’expert du football sud-américain Tim Vickery :

“Il y a quatre ans, la participation de l’Amérique du Sud à la Coupe du monde en Russie s’est terminée en quart de finale lorsque le Brésil a perdu contre la Belgique et l’Uruguay a perdu contre la France. Les deux ont duré plus de 90 minutes, mais cette fois, le Brésil et l’Argentine nous ont emmenés à 120 et pénalités.

“C’est maintenant le tournoi de l’Argentine en ce qui concerne l’Amérique du Sud. Lorsque le Brésil est arrivé en finale en 2002 contre l’Allemagne, un sondage d’opinion en Argentine a révélé que plus d’Argentins soutenaient le Brésil que l’Allemagne. Il y avait une unité sud-américaine là-bas, mais je’ Je ne suis pas sûr que cela s’appliquera dans l’autre sens.

“Ils ont certainement beaucoup de soutien qui font un bruit fantastique dans ces stades. C’est peut-être le destin de Lionel Messi de gagner la Coupe du monde, mais rendons hommage à Lautaro.

“Il a pris ce dernier penalty et c’est l’un des meilleurs que j’ai vus dans l’histoire des tirs au but. Je ne pense pas que ce soit une hyperbole. Lautaro est entré dans ce tournoi en tant qu’avant-centre argentin. Lors du premier match contre l’Arabie saoudite, il marque deux buts très bien marqués mais ils ont été exclus pour des décisions VAR très étroites car l’Argentine a finalement perdu.

Image:

L’Argentine a remporté le plus de tirs au but de toutes les équipes de l’histoire de la Coupe du monde (cinq)





“La pression monte et Lautaro finit par perdre sa place dans l’équipe. L’Argentine l’a ensuite fait entrer dans les matchs contre la Pologne et l’Australie, et Martinez avait l’air hideux. Il avait l’air si peu confiant et il a rendu le but minuscule.

“Vous avez besoin de courage pour intervenir et prendre ce cinquième penalty. Mais quand cela comptait vraiment, il a livré pour l’Argentine. Il aurait été le méchant de tous les méchants s’il avait raté celui-là.

“Cela a souligné le fait qu’il n’y a pas que Messi. Ce qu’il a fait pour le but de Molina était magnifique. C’est l’un de ces joueurs qui, si vous lui donnez un rick, construira une maison avec, mais il y a d’autres joueurs du côté argentin. .”

Anaylsis : Jeu de pointe argentin pour les âges

Image:

Messi a doublé l’avance de l’Argentine sur les Pays-Bas





Le journaliste principal de Sky Sports News, Geraint Hughes, au stade Lusail :

“Je n’arrive pas à croire que j’ai réellement assisté à ce match. C’était l’un de ces moments où vous dites:” J’étais là “. C’était juste ridicule et juste un match de football incroyable qui encapsulait le théâtre et tout ce que le beau jeu peut donne nous.

“Parfois, le football n’était pas génial et d’autres fois c’était phénoménal. L’énergie était tout simplement sensationnelle. L’atmosphère était incroyable avant même le coup d’envoi du match. Il y avait de l’électricité dans le stade. L’assistance officielle était d’un peu plus de 88 000 mais il n’y avait que 1 000 Hollandais à l’intérieur du sol.

“C’était le chat et la souris avant un moment de magie de Messi avec son ballon pour Molina. Vous pensiez que le match était terminé après le penalty. J’avais tort. C’est devenu capricieux et fougueux.

Image:

L’Argentine sort d’un quart de finale de Coupe du monde pour la quatrième fois





“Van Dijk a été lancé aux côtés de Koopmeiners et Weghorst, qui ont marqué une belle tête pour ramener les Néerlandais. Mais qui aurait vu ce qui allait suivre ? Je regardais les gens traverser le purgatoire absolu avec leurs nerfs après ce court métrage impensable. coup franc nivelé questions.

“Il y avait des gens qui pleuraient même lorsque l’Argentine gagnait 2-1. Mais ils ont en quelque sorte trouvé l’énergie et la volonté dans la fusillade. Il n’y a clairement pas d’amour perdu entre ces deux équipes non plus.

“Quand l’arbitre a fait le tirage au sort pour choisir de quel côté nous avions la fusillade, il y avait même une anxiété à ce moment-là. J’ai rarement été dans toute ma carrière dans une atmosphère comme celle-là de tout mon temps. C’était dingue, fou et merveilleux. Les supporters argentins doivent trouver leur voix en demi-finale car ils ont joué un grand rôle dans cette victoire.”

Martinez est un monstre des tirs au but

Image:

Martinez sauve le penalty de Virgil van Dijk





Plus tôt dans la journée, le Brésil avait semblé dévasté de se retrouver dans une séance de tirs au but. L’Argentine a eu plus de temps pour gérer sa situation, mais aurait peut-être été pardonnée d’avoir ressenti la même chose après avoir cédé une avance de deux buts. Emiliano Martinez a changé cela.

Le gardien de but d’Aston Villa a le comportement d’un homme qui se complaît dans des situations comme celle-ci. Il a de l’histoire. Martinez a été un héros pour l’Argentine lors de son triomphe en Copa America, sauvant trois pénalités lors d’une victoire en fusillade de mauvaise humeur en demi-finale contre la Colombie.

Il a frappé un ton similaire ici, visiblement gonflé à bloc, tout en machisme et en testostérone. A partir du moment où Martinez sauvait brillamment sur sa droite pour priver Virgil van Dijk du premier coup de pied, l’Argentine avait l’avantage. Son prochain arrêt de Steven Berghuis était tout aussi bon.

Messi est un leader silencieux dont le langage corporel dément parfois son statut. Martinez n’a pas ce pedigree derrière lui, bien sûr, mais il a un rôle important dans cette équipe argentine. Un autre type de leader, il s’est rangé à ses côtés. C’était vraiment impressionnant.

Adam Bate

L’héroïsme de Weghorst fait un concours classique

Image:

Weghorst marque l’égalisation tardive des Pays-Bas





Weghorst a marqué deux buts en 20 matchs alors que Burnley a été relégué de la Premier League la saison dernière. Il avait besoin d’un peu plus de 20 minutes pour égaler ce total après être sorti du banc des Pays-Bas lors de ce quart de finale dramatique contre l’Argentine.

Il y avait beaucoup d’amusement à la vue du robuste attaquant à qui l’on demandait de sauver le rêve de Coupe du monde de son pays alors que l’équipe de Louis van Gaal plaçait des balles en avant. Mais cela a fonctionné. C’était une force brutale mais il y avait de la beauté ici aussi. Masse et subtilité.

Une tête puissante pour en retirer un. Une finition du pied gauche suite à un coup franc astucieux pour égaliser à la 101e minute du match. Lorsqu’il a converti du point de penalty avec sa droite, Weghorst a réussi une sorte de triplé parfait – mais tout s’est avéré vain.

Privé et brisé à la fin, la défaite et la sortie signifieront qu’il n’y aura pas de consolation pour l’attaquant de 30 ans. Mais il a transformé un quart de finale de la Coupe du monde pour son pays, s’avérant le catalyseur d’un classique. Cela résonnera plutôt qu’un temps décevant à Turf Moor.

Adam Bate