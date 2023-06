Lionel Messi contre David Beckham: en quoi les changeurs de jeu de la MLS diffèrent

Lorsque David Beckham a quitté le puissant Real Madrid en 2007 pour rejoindre le LA Galaxy, cela a attiré une attention sans précédent sur la Major League Soccer, une ligue fondée à peine 14 ans auparavant. Lionel Messi a déjà généré un buzz similaire en déclarant son intention de signer avec l’Inter Miami CF une fois son contrat expiré avec le Paris Saint-Germain le 30 juin – mais son arrivée sera différente à plusieurs égards.

Pour commencer, la MLS est plus avancée qu’il y a 16 ans et, par conséquent, la façon dont la ligue gère ces signatures de superstars internationales est différente. Peu de gens comprennent cela mieux qu’Alexi Lalas, qui était le président du LA Galaxy lorsque le club a signé Beckham.

« Il arrive dans une MLS très différente en termes de nombre d’équipes mais aussi en termes d’infrastructure », a déclaré l’ancien défenseur de l’USMNT sur son podcast « L’état de l’Union d’Alexi Lalas ». « Je repense aux années, quand j’étais avec le Galaxy et que nous avons signé Beckham, nous n’étions naturellement pas préparés à l’ouragan qu’est David Beckham. L’Inter Miami est un club relativement nouveau, mais il y a des connaissances et une histoire intrinsèques et il devrait être un modèle là-bas.

« Je pense que Chris Henderson & Co. à Miami ont été au téléphone et ont partagé les meilleures pratiques. Mais il y a déjà des choses en place. Quand Beckham est arrivé, le joueur désigné a été fait pour accueillir Beckham, mais de toute évidence, même s’il s’agit d’un accord créatif, il va toujours respecter les règles et les restrictions de la MLS. »

Les termes de l’accord de Messi n’ont pas encore été publiés, mais la rumeur veut qu’il inclue un pourcentage des ventes du Season Pass MLS d’Apple, un pourcentage des ventes de maillots de l’Inter Miami et une participation dans le club. Beckham a pu acheter l’Inter Miami en 2018 pour un montant fixe de 25 millions de dollars dans le cadre de l’accord qu’il a signé avec le Galaxy en 2007. Le club est actuellement évalué à 600 millions de dollars et pourrait croître de façon exponentielle à la suite de la signature de Messi.

Messi, bien sûr, est aussi un joueur plus accompli que Beckham, comme l’explique David Mosse, co-animateur de « State of the Union ».

« Il est certainement le plus grand joueur à avoir joué en MLS », a déclaré Mosse. « On pourrait dire que David Beckham a une identité plus élevée auprès des non-fans de football, mais Messi est également très célèbre et est le plus grand joueur, il est donc absolument incroyable que cela se produise. »

Depuis que Messi a annoncé mercredi sa décision de signer avec l’Inter Miami, le compte Instagram de l’équipe est passé d’un million d’abonnés à 6,2 millions, soit plus que le compte officiel de la MLS, et plus que n’importe quelle équipe de la MLB, de la NFL ou de la NBA. Le compte Instagram personnel de Messi compte 469 millions d’abonnés et compte, ce qui en fait la troisième personne la plus suivie sur l’application.

Mais le plus grand contraste entre la décision de Messi et celle de Beckham est le timing, selon Stu Holden, analyste de FOX Sports TV.

« Ce qui rend cet accord différent, c’est qu’il s’agit d’un Lionel Messi, qui est largement considéré comme et qui, à mon avis, est le meilleur joueur à avoir jamais joué au jeu, à six mois de la victoire d’une Coupe du monde pour l’Argentine qui a cimenté ce statut. « , a déclaré Holden. « Il jouera dans la Major League Soccer. Vous pouvez dire: » D’accord, le gars a 35 ans, il est plus tard dans sa carrière « – vous allez encore tirer de bonnes années de Lionel Messi.

« Et ce qu’il a déjà fait, même dans les minutes qui ont suivi l’annonce de son accord – les ventes de billets pour l’automne dans la Major League ont grimpé en flèche, passant de 35 $ à 400 $ par siège. … Ce n’est que le début de ce que cela va être commercialement pour cette ligue. Cela vous montre la puissance de Lionel Messi en tant que joueur et sa valeur commerciale pour cette ligue et la faire passer au niveau supérieur. »

Messi a contribué 16 buts et 16 passes décisives en championnat de France la saison dernière – ce dernier chiffre a dépassé tous les joueurs. Il a également remporté le Ballon d’or de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, qui est décerné au meilleur joueur du tournoi.

L’impact de Beckham sur le football aux États-Unis ne peut être sous-estimé, mais Messi a l’opportunité d’en faire un encore plus grand.

