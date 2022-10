Lionel Messi confirme que la Coupe du monde du Qatar 2022 sera sa dernière

Lionel Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, a annoncé que la prochaine Coupe du monde au Qatar serait sa dernière. Messi, qui est largement considéré comme le plus grand joueur à avoir jamais joué au football, disputera sa cinquième Coupe du Monde de la FIFA cette année et cherchera à mettre la main sur le prestigieux trophée pour la première fois. La Coupe du monde 2014 a été la plus proche de remporter le trophée, mais l’Argentine a subi une défaite 0-1 contre l’Allemagne en finale.

S’adressant à Star + en Argentine, lorsqu’on lui a demandé si la prochaine Coupe du monde serait la dernière, il a confirmé: «Ce sera ma dernière Coupe du monde, c’est sûr. La décision a été prise.”

Messi a mené l’Argentine au Trophée de la Copa America en 2021 après 28 ans et les géants sud-américains sont l’un des favoris pour remporter la Coupe du monde du Qatar.

Le joueur de 35 ans a déclaré que l’Argentine était toujours considérée comme un candidat pour remporter le trophée car elle avait une histoire riche.

“Je ne sais pas si nous sommes les candidats favoris, mais l’Argentine est toujours candidate à cause de l’histoire, à cause de ce que cela signifie”, a-t-il ajouté.

Cependant, le septuple vainqueur record du Ballon d’Or a suggéré qu’ils ne sont pas les grands favoris du tournoi car, selon lui, certaines autres équipes sont légèrement meilleures qu’eux.

« Nous ne sommes pas les grands favoris, il me semble. Il y a d’autres équipes qui sont au-dessus de nous aujourd’hui, mais nous sommes très proches”, a déclaré Messi.

L’attaquant du PSG a été en grande forme cette année avec le club et le pays. Alors que l’Argentine connaît actuellement une séquence de 35 matchs sans défaite qui a commencé en 2019.

Pendant ce temps, Messi devrait continuer à jouer au football de club, mais son contrat au PSG prendra fin l’année dernière et les géants français tenteront de le prolonger, tandis que son ancien club de Barcelone devrait également le signer à nouveau.

Messi a rejoint le PSG la saison dernière lorsqu’il a dû quitter Barcelone en raison de la situation financière du club qui ne lui permettait pas de renouveler le contrat de l’Argentin. Neymar a été l’une des principales raisons pour lesquelles Messi a rejoint les géants français, car l’attaquant vedette a également convaincu le septuple vainqueur du Ballon D’or de venir à Paris alors qu’il était à la recherche d’un nouveau club.

