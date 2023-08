Lionel Messi: comment regarder, diffuser l’Inter Miami contre le FC Dallas sur le Season Pass MLS

Lionel Messi est arrivé sur ces rives au milieu d’énormes attentes. Et l’icône du football les a en quelque sorte dépassés, menant sa nouvelle équipe, l’Inter Miami, à trois victoires consécutives et marquant cinq buts dans le processus. La prochaine étape pour Messi et Miami est un huitième de finale de Coupe de la Ligue contre le FC Dallas dimanche. Le La Coupe des ligues est un tournoi à élimination directe de 47 équipes qui comprend tous les clubs de la MLS et de la Liga MX du Mexique.

Après avoir disputé ses trois premiers matchs sur son terrain à domicile à Miami, Messi obtiendra son premier essai sur route lors du match de dimanche. Le FC Dallas accueillera l’Inter Miami sur son terrain à Frisco, au Texas, pour le match à élimination directe de la Coupe de la Ligue.

L’heure du coup d’envoi du concours de dimanche n’a pas encore été annoncée. Le jeu est prévu pour diffuser sur le Season Pass MLS d’Apple TV. Voici ce que vous devez savoir pour regarder.

Prochain match de Lionel Messi : Où et quand est l’Inter Miami CF contre le FC Dallas ?

Ce match de la Coupe des ligues devrait avoir lieu au stade Toyota dans la banlieue de Dallas le dimanche 6 août. Nous mettrons à jour cette histoire dès que l’heure de début du match sera annoncée.

Apple TV a maintenant un contrat de 10 ans avec la Major League Soccer et est le diffuseur exclusif de tous les matchs de la MLS de la saison 2023 ainsi que des matchs de la Coupe de la Ligue dans la plupart des régions du monde via son service MLS Season Pass.

Cela signifie que, contrairement à l’événement de dévoilement de Messi le week-end dernier et à son premier match, qui a également été diffusé sur Univision, vous aurez besoin d’un abonnement Apple TV Plus ou MLS Season Pass pour regarder ce match en direct.

Aux États-Unis, MLS Season Pass coûte 13 $ par mois ou 79 $ pour la saison si vous êtes déjà abonné au Apple TV Plus service de diffusion en continu. Si vous n’êtes pas abonné à Apple TV Plus, le Season Pass MLS coûte 15 $ par mois ou 99 $ pour la saison.

Les abonnements MLS Season Pass sont également disponibles dans plus de 100 autres pays, dont le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni et l’Australie. Pour les prix en dehors des États-Unis, Vérifiez ici.

Vous pouvez regarder les jeux sur n’importe quel appareil doté de l’application Apple TV, y compris les téléviseurs, les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Cela inclut les iPhones, iPads, Apple TV et Mac, ainsi que les téléviseurs intelligents et les appareils de streaming qui exécutent les plateformes Roku, Amazon Fire TV, Android TV et Google TV.

Si vous avez une console de jeu, il existe une application Apple TV pour Xbox One et Xbox Series S et X de Microsoft, et PlayStation 4 et PS5 de Sony. Les téléviseurs récents de Samsung, LG, Sony et Vizio ont également des applications Apple TV. Plus de détails sur les appareils pris en charge peut être trouvé sur le site d’Apple.

Bien qu’Apple n’ait pas d’applications Apple TV pour les téléphones et tablettes Android ou les ordinateurs Windows, il vous permet de diffuser ses émissions et ses jeux MLS à l’aide d’un navigateur Web en accédant à tv.apple.com.

Comment regarder l’Inter Miami CF contre le FC Dallas en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Bien que le Season Pass MLS soit disponible dans la plupart des régions du monde, il existe quelques exceptions. Si vous vous trouvez dans un pays où vous ne pouvez pas voir l’un ou l’autre service localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder Messi jouer – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des événements sportifs en direct est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

