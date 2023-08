Lionel Messi : Comment regarder, diffuser le FC Cincinnati contre l’Inter Miami sur le Season Pass MLS aujourd’hui

Après avoir remporté la Coupe des Ligues plus tôt ce mois-ci, l’Inter Miami de Lionel Messi vise désormais une deuxième pièce d’argenterie alors qu’il affrontera Cincinnati ce soir en demi-finale de l’US Open Cup.

Le tournoi à élimination directe reste le plus ancien tournoi sportif annuel encore en cours aux États-Unis, ayant été disputé pour la première fois en 1914, avec l’Orlando City SC champion de l’année dernière.

Alors que Miami est dans une forme imparable depuis l’arrivée de la légende argentine, après avoir décroché sept victoires consécutives en route vers la Coupe des Ligues ce week-end, le match de ce soir semble prêt à fournir aux Herons propulsés par Messi leur test le plus difficile à ce jour.

Cincinnati a été la meilleure équipe de la MLS cette saison, menant actuellement le Supporters’ Shield, et aura envie de remporter sa place en finale contre le Houston Dynamo ou le Real Salt Lake.

Le coup d’envoi du match de mercredi est fixé à 19 h HE (16 h HP) et sera diffusé sur CBS Sports Golazo Network. Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder.

Lionel Messi a marqué 10 buts impressionnants lors de ses sept premières apparitions pour l’Inter Miami Joe Raedle/Getty Images

Le prochain match de Lionel Messi : où et quand aura lieu le FC Cincinnati contre l’Inter Miami CF ?

Ce match de l’US Open Cup aura lieu au TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, le mercredi 23 août. 19 h HE, 16 h HP aux États-Unis et au Canada. Cela en fait un départ à 12 heures BST au Royaume-Uni et un coup d’envoi à 9 heures AEST en Australie jeudi matin.

Comment puis-je regarder les matchs de l’US Open Cup ?

Alors qu’Apple TV a conclu un accord de 10 ans avec la Major League Soccer pour être le diffuseur exclusif de tous les matchs de la MLS et de la Coupe des Ligues au cours de la saison 2023, ce n’est pas le cas pour les matches de l’US Open Cup.

Ce match devrait plutôt être diffusé sur CBS Sports Golazo Network, la chaîne de streaming de football gratuite 24 heures sur 24, disponible via l’application CBS Sports et Pluto TV, ainsi que sur CBSSports.com et Paramount Plus.

La couverture commence par une émission d’avant-match d’une heure sur CBS Sports Golazo Network à 18 h HE.

Une couverture en espagnol sera également disponible via Telemundo et Paon.

Diffusez en direct le match FC Cincinnati contre Inter Miami CF aux États-Unis

Comment regarder le FC Cincinnati contre l’Inter Miami CF en ligne depuis n’importe où en utilisant un VPN

