Lionel Messi: comment regarder, diffuser Inter Miami contre Charlotte sur le Season Pass MLS aujourd’hui

Lionel Messi est de retour en action vendredi soir alors que l’Inter Miami accueille Charlotte dans un affrontement délicat en quart de finale de la Coupe de la Ligue à Fort Lauderdale, en Floride.

Le La Coupe des ligues est un tournoi à élimination directe de 47 équipes qui comprend tous les clubs de la MLS et de la Liga MX du Mexique.

Après avoir devancé l’équipe mexicaine Cruz Azul 2-1, grâce à un superbe coup franc dans les arrêts de jeu de Messi lors de ses débuts à Miami le mois dernier, l’Inter a depuis battu Orlando City et battu le FC Dallas via une séance de tirs au but passionnante pour atteindre ce stade du tournoi.

Ils se heurtent maintenant à une équipe de Charlotte en difficulté, qui a battu Houston Dynamo avec une victoire de retour 2-1 au tour précédent.

Le coup d’envoi du concours de vendredi est prévu pour 20h30 HE (17h30 PT) et sera diffusé sur le Season Pass MLS d’Apple TV. Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder.

Prochain match de Lionel Messi : Où et quand est l’Inter Miami CF contre Charlotte ?

Ce match de la Coupe des ligues devrait avoir lieu au stade DRV PNK de Fort Lauderdale, en Floride, le vendredi 11 août. Le coup d’envoi est à 20h30 HE, 17h30 PT aux États-Unis et au Canada. Cela en fait un départ à 1 h 30 BST au Royaume-Uni et un coup d’envoi à 10 h 30 AEST en Australie samedi matin.

Comment puis-je regarder les matchs de la MLS et de la Coupe des ligues de Messi ?

Apple TV a désormais un contrat de 10 ans avec la Major League Soccer et est le diffuseur exclusif de tous les matchs de la MLS de la saison 2023, ainsi que des matchs de la Coupe de la Ligue dans la plupart des régions du monde via son service MLS Season Pass.

Cela signifie que vous aurez besoin d’un abonnement Apple TV Plus ou MLS Season Pass pour regarder ce match en direct.

Aux États-Unis, MLS Season Pass coûte 13 $ par mois ou 79 $ pour la saison si vous êtes déjà abonné au Apple TV Plus service de diffusion en continu. Si vous n’êtes pas abonné à Apple TV Plus, le Season Pass MLS coûte 15 $ par mois ou 99 $ pour la saison.

Les abonnements MLS Season Pass sont également disponibles dans plus de 100 autres pays, dont le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni et l’Australie. Pour les prix en dehors des États-Unis, Vérifiez ici.

Vous pouvez regarder les jeux sur n’importe quel appareil doté de l’application Apple TV, y compris les téléviseurs, les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Cela inclut les iPhones, iPads, Apple TV et Mac, ainsi que les téléviseurs intelligents et les appareils de streaming qui exécutent les plateformes Roku, Amazon Fire TV, Android TV et Google TV.

Si vous avez une console de jeu, il existe une application Apple TV pour Xbox One et Xbox Series S et X de Microsoft, et PlayStation 4 et PS5 de Sony. Les téléviseurs récents de Samsung, LG, Sony et Vizio ont également des applications Apple TV. Plus de détails sur les appareils pris en charge peut être trouvé sur le site d’Apple.

Bien qu’Apple n’ait pas d’applications Apple TV pour les téléphones et tablettes Android ou les ordinateurs Windows, il vous permet de diffuser ses émissions et ses jeux MLS à l’aide d’un navigateur Web en accédant à tv.apple.com.

Comment regarder l’Inter Miami CF contre Charlotte en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Bien que le Season Pass MLS soit disponible dans la plupart des régions du monde, il existe quelques exceptions. Si vous vous trouvez dans un pays où vous ne pouvez pas voir l’un ou l’autre service localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder Messi jouer – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen de crypter votre trafic pour empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match, et c’est une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter un supplément couche de confidentialité pour vos appareils et connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des événements sportifs en direct est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Conseils rapides pour diffuser Inter Miami CF contre Charlotte en utilisant un VPN