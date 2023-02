Lionel Messi clarifie sa retraite en Argentine et s’ouvre sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Lionel Messi a inspiré l’Argentine à son troisième trophée de la Coupe du monde, son premier, après avoir battu la France en finale au Qatar 2022 en décembre.

Messi a marqué deux fois alors que l’Argentine a fait match nul 3-3 avec la France lors de la finale du Qatar, avant de l’emporter aux tirs au but. La performance virtuose de Messi a scellé son statut de l’un des plus grands joueurs de tous les temps, rejoignant les autres icônes Pelé et Diego Maradona dans un groupe d’élite.

A LIRE AUSSI | “Il ne reste plus rien, j’ai tout accompli”: Lionel Messi donne un indice majeur sur sa retraite

Messi a connu une campagne de Coupe du monde mémorable au Qatar en marquant 7 buts et en fournissant trois passes décisives pour illuminer le tournoi et relancer la campagne de l’Argentine après sa défaite choc lors du premier match contre l’Arabie saoudite.

La finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 est devenue un classique moderne, concluant l’un des tournois les plus controversés jamais organisés.

Messi a finalement soulevé le trophée lors de son cinquième tournoi de la Coupe du monde, après avoir perdu lors de la finale de 2014 contre l’Allemagne.

Il semble maintenant qu’il est ouvert à la possibilité de jouer dans l’événement 2026.

“En raison de l’âge, il sera difficile de faire 2026”, a déclaré Messi, 35 ans, à Diario Ole, un journal sportif argentin. “J’adore jouer au football et même si j’ai l’impression d’être en forme et d’apprécier cela, Je vais continuer. Cela me semble long jusqu’à la prochaine Coupe du monde, mais cela dépend de l’évolution de ma carrière.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni aimerait voir la superstar – qui est l’un des six seuls joueurs à avoir participé à cinq Coupes du monde – s’habiller pour la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

“Je pense que Messi peut se qualifier pour la prochaine Coupe du monde”, a déclaré Scaloni à la radio espagnole Calvia FM le mois dernier. “Cela dépendra beaucoup de ce qu’il veut et de ce qui se passera avec le temps, qu’il se sente bien. Les portes seront toujours ouvertes. Il est heureux sur le terrain, et pour nous (ce serait) bien.”

Après avoir marqué sept buts lors de la Coupe du monde 2022, Messi pourrait devenir le meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du monde s’il s’adapte en 2026. Il a 13 buts, trois derrière le détenteur du record Miroslav Klose d’Allemagne.

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici