Lionel Messi: Chicago offre une incitation aux fans en cas de doute sur les blessures

Lionel Messi pourrait ne pas être à Soldier Field mercredi. Le Chicago Fire espère que ses fans le seront.

Sachant que 61 000 supporters ont acheté des billets pour le match de la Major League Soccer à Soldier Field – beaucoup d’entre eux s’attendaient probablement à voir le septuple Ballon d’Or et champion du monde sur le terrain de l’Inter Miami – le Fire fait des fans une offre pour montrer si Messi (blessure à la jambe) joue ou non.

L’incitation : un crédit de compte de 250 $ « pour les nouvelles adhésions pour la saison 2024 – ou un crédit de compte de 50 $ pour toute personne incapable d’utiliser le crédit de nouveau membre – à tous les acheteurs de billets pour un match unique qui assistent à notre match contre l’Inter Miami, quel que soit le moment. quels joueurs sont capables de faire leur apparition sur le terrain. »

« Bien que nous ne connaissions pas encore le statut officiel de la disponibilité de Lionel Messi pour notre match de demain, comme il n’y a jamais de garantie qu’un athlète jouera un soir donné en raison de plusieurs facteurs, nous comprenons que beaucoup de nos fans pourraient être déçus si ils n’ont pas la chance de le voir jouer », a déclaré le Fire a déclaré mardi dans un communiqué de presse.

« Nous sommes conscients que de nombreux participants viendront pour la première fois à un match du Chicago Fire à Soldier Field, et nous sommes ravis de les accueillir dans la Fire Family et de leur donner l’opportunité de devenir des fans à long terme en créant une atmosphère merveilleuse et centrée sur les fans.

Lionel Messi a raté trois matchs consécutifs pour l’Inter Miami. Megan Briggs/Getty Images

Ce devrait être une foule record pour Chicago ; l’équipe indique que son record à Soldier Field est de 41 000, établi en 1997. Elle a accueilli en moyenne environ 14 000 fans pour les matchs à Soldier Field cette saison.

Messi était sur le terrain d’entraînement pour une partie de l’entraînement de l’Inter Miami mardi, même si on ne sait pas quand ou s’il jouera à nouveau avec l’équipe cette saison. L’entraîneur de l’Inter Miami, Gerardo « Tata » Martino, a refusé de fournir un calendrier concernant Messi lorsqu’il s’est entretenu avec les journalistes avant la séance d’entraînement.

L’équipe – qui tente toujours de se qualifier pour les séries éliminatoires – a inscrit Messi au jour le jour pendant une grande partie du mois dernier. Il a à peine joué pendant cette période. Martino a démenti un rapport qui a circulé ce week-end selon lequel Messi avait été exclu pour le reste de la saison.

Messi, 36 ans, a raté quatre des cinq derniers matches de l’Inter Miami, plus un autre pour l’Argentine au cours de cette période à cause de ce que l’on a d’abord appelé la fatigue – à la fois par son club et par son pays – et a évolué à partir de là. Le seul match qu’il n’a pas manqué au cours de cette séquence a été un match de 37 minutes contre Toronto le 20 septembre, et il a dû quitter ce match avant la mi-temps en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

Messi a fait une apparition lundi soir au stade de l’équipe pour promouvoir le lancement d’un menu pour enfants portant son nom dans certaines propriétés Hard Rock du monde entier. Il n’a pas été mis à la disposition de la plupart des médias présents à l’événement pour commenter, et aucune mise à jour sur sa blessure n’a été fournie.

L’Inter Miami entame la 13e semaine de la Conférence Est, à quatre places et quatre points de la dernière place en séries éliminatoires. Une défaite mercredi n’éliminerait pas l’Inter Miami des séries éliminatoires, mais cela nuirait considérablement aux espoirs de l’équipe en séries éliminatoires.

Après ce match à Chicago, il reste trois matchs à l’Inter Miami en MLS : samedi à domicile contre Cincinnati, un match reprogrammé à domicile contre Charlotte le 18 octobre et la finale à Charlotte le 21 octobre.

Messi compte 11 buts en 12 matches avec l’Inter Miami cette saison. L’équipe est 8-0-4 quand il joue ; sept de ces matches étaient sur le point de remporter son tout premier trophée en remportant la Coupe des Ligues et un autre était en demi-finale de la Coupe de l’US Open.

Il a inscrit un but en quatre matches de MLS et a été un phénomène instantané, comme on pouvait s’y attendre – son maillot étant déjà le plus vendu de la ligue en 2023, même s’il n’était disponible à la vente qu’à la mi-juillet.

L’Inter Miami est 1-2-2 lors de ses cinq matches sans Messi depuis qu’il a rejoint le club.

Chicago entre mercredi 11e dans l’Est, mais à égalité avec Montréal, neuvième, pour les points (37) et les matchs restants (trois, incluant le match contre l’Inter Miami). Mercredi est également un match énorme pour les espoirs du Fire en séries éliminatoires.