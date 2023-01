Lionel Messi célèbre un mois du triomphe de l’Argentine en Coupe du monde avec un message émouvant

Lionel Messi a partagé un message sincère sur les réseaux sociaux pour célébrer un mois de triomphe de l’Argentine en Coupe du monde. L’équipe dirigée par Lionel Messi a battu la France aux tirs au but pour remporter son deuxième titre de Coupe du monde le 18 décembre. Messi a revisité sa campagne de Coupe du monde et a partagé une bobine sur sa poignée Instagram officielle. Le message a été partagé en espagnol et se traduisait à peu près par : « Un mois de la chose la plus mignonne de tous les temps et je n’arrive toujours pas à y croire. Quelle belle folie nous avons vécue pendant tout ce temps où nous avons fini par soulever la Coupe que nous voulions tous tant. Messi, tout en se remémorant la campagne de la Coupe du monde, a également déclaré qu’il lui manquait ses coéquipiers et le temps passé ensemble.

“Évidemment, être champion rend tout plus agréable, mais quel beau mois j’ai passé, que de beaux souvenirs j’ai et que je manque. Mes potes me manquent, le quotidien avec eux, les nattes, les discussions, les entraînements, les bêtises que nous avons faites », a-t-il ajouté.

Lionel Messi a inscrit sept buts et trois passes décisives pour remporter le Ballon d’or de la Coupe du monde du Qatar. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or avait marqué un but crucial dans le temps supplémentaire de l’affrontement au sommet pour donner une avance de 3-2 à l’Albiceleste. Mais l’attaquant français Kylian Mbappe a marqué l’égalisation en fin de match. L’Argentine l’a finalement emporté sur les Bleus lors d’une séance de tirs au but pour décrocher son deuxième titre de Coupe du monde.

Pendant ce temps, Lionel Messi est retourné à l’entraînement du Paris Saint-Germain (PSG) plus tôt en janvier après avoir terminé sa brillante campagne de Coupe du monde. Messi a jusqu’à présent disputé deux matches pour les géants parisiens depuis son retour en Coupe du monde. Le joueur de 35 ans a marqué un but lors de la victoire 2-0 du PSG sur Angers en Ligue 1.

Lionel Messi est maintenant prêt à renouveler sa rivalité avec Cristiano Ronaldo alors que les deux grands du temps moderne s’affrontent lors d’un match amical le 19 janvier. Le match amical à haute tension devrait se jouer entre le PSG et un All-Star XI saoudien. dirigé par Ronaldo. Le Saudi All-Star XI comprendra des footballeurs d’Al-Nassr FC et d’Al Hilal SFC.

