Lionel Messi célèbre la victoire de la Coupe du monde avec des mouvements de danse sur la table

Lionel Messi était sur un nuage neuf alors qu’il soulevait le trophée dans la joie, puis dansait son cœur sur la table des vestiaires. Dans une vidéo partagée par son coéquipier Nicolás Otamendi, Messi a été vu en train de danser et de profiter de la victoire en coupe du monde contre la France.

Avec Messi, tout le camp argentin a été vu dans une ambiance de fête car lorsque Messi est entré dans les vestiaires avec le trophée de la Coupe du monde à la main, il a sauté à la table et toute l’équipe l’a entouré de joie, chantant des chansons, dansant, cliquant sur des selfies et s’amuser ensemble.

Dans la vidéo, Messi a également été rejoint par Lautaro Martinez alors qu’ils dansaient tous les deux sur le dessus de la table avec le trophée.

D’autres qui ont été vus dans la vidéo étaient Angel Di Maria, Sergio Aguero. Ils sont venus à la caméra et ont partagé quelques mots. Les joueurs ont également été vus en train de faire un train et de danser.

La finale entre l’Argentine et la France a été l’une des meilleures de tous les temps et l’une des plus excitantes de l’histoire du tournoi. L’Argentine a eu le dessus dans le match en première mi-temps avec une avance de 2-0, mais c’est Mbappe qui a changé la dynamique du match en seconde mi-temps. Son doublé a mené à une égalité 2-2 à la fin du temps plein.

Dans le temps supplémentaire, l’Argentine a marqué un but et presque le match est allé en sa faveur, mais encore une fois, c’est la star française Mbappe, qui est venue avec son triplé du jour, puis a égalisé à nouveau les scores. Avec 3-3 à la fin du temps de match, le match s’est déroulé aux tirs au but où l’Argentine est sortie victorieuse.

Après le match, Messi a déclaré qu’il avait hâte de retourner en Argentine avec le trophée de la Coupe du monde et a affirmé qu’il avait «spiré» à ce moment depuis si longtemps.

“Je savais que Dieu m’apporterait ce cadeau, j’avais le sentiment que cette Coupe du monde était celle-là”, a-t-il déclaré.

“Cela a pris tellement de temps, mais ça y est”, a ajouté Messi. « Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons réussi à le faire. J’ai hâte d’être en Argentine pour assister à la folie de tout cela.

