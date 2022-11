Lionel Messi brutalement trollé après la victoire historique de l’Arabie saoudite contre l’Argentine en Coupe du monde de football

L’Arabie saoudite a marqué l’histoire avec une superbe victoire contre l’Argentine, double vainqueur, lors de la Coupe du monde de football 2022. L’Arabie saoudite célèbre le 23 novembre comme jour férié après la grande victoire. Les outsiders ont remporté un triomphe 2-1 sur l’Argentine dirigée par Lionel Messi. Bien que dans la première moitié du match, l’Argentine ait été en tête, les Saoudiens ont inversé la tendance en leur faveur après avoir marqué 2 buts en l’espace de 6 minutes. Salem Al-Dawsari a marqué un cri au milieu de fans saoudiens en délire et des célébrations ont suivi.

Messi, le GOAT, a été massivement suivi par des fans saoudiens qui sont manifestement d’humeur jubilatoire. L’Argentine était la favorite pour remporter ce match et la victoire est plus douce quand elle est inattendue.

L’Arabie saoudite a vu le “GOAT” jouer et a décidé aujourd’hui que c’était l’Aïd Ul Adha, puis a abattu le GOAT – Rk (@RkFutbol) 22 novembre 2022

Imaginez que Ronaldo ait perdu 24 fois le ballon, l’un d’eux menant à un but crucial pour la défaite. ESPN serait en train de le massacrer, mais parce que c’est Messi, ils essaient de garder le silence pic.twitter.com/qYaqEWSxFZ— Weder (@edersznpxced) 22 novembre 2022

La victoire de l’Arabie saoudite appelle à plus de célébrations car il ne s’agit que de sa quatrième victoire à la Coupe du monde. “Un pour les livres”, a déclaré l’entraîneur saoudien Hervé Renard. “C’est le foot. Parfois, les choses sont complètement folles.

“Toutes les stars se sont alignées pour nous”, a déclaré Renard, qui a remporté la CAN en tant que sélectionneur de la Zambie en 2012 et responsable de la Côte d’Ivoire en 2015. “Nous avons marqué l’histoire du football saoudien”, a déclaré Renard. “Cela restera pour toujours. C’est le plus important, mais nous devons aussi penser à l’avenir car nous avons encore deux matchs qui sont très très difficiles pour nous.

Après la victoire spectaculaire et choquante, l’Arabie saoudite est actuellement en tête du groupe C, qui comprend également le Mexique et la Pologne.

