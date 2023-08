Lionel Messi bat un nouveau record en remportant la Coupe de la Ligue avec l’Inter Miami

Lionel Messi a marqué tôt dans le règlement et a converti le premier tir en tirs au but alors que l’Inter Miami battait le Nashville SC 10-9 aux tirs au but lors de la finale de la Coupe des Ligues samedi soir.

Messi a marqué au milieu de la première mi-temps, son 10e but en sept matchs depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami – tous dans la compétition de la Coupe des ligues – alors que sa nouvelle équipe a remporté son premier trophée. Messi compte désormais 44 trophées au niveau senior, ce qui rompt l’égalité entre lui et son ancien coéquipier, Dani Alves, pour le record de tous les temps.

Messi a également ouvert les tirs au but en convertissant son tir. Les tirs au but se sont terminés au 11e tour dans une confrontation entre les gardiens de but. Drake Callender a marqué son penalty pour Miami, puis a fait l’arrêt décisif sur un tir d’Elliot Pannico de Nashville.

Les joueurs de Miami ont hissé Messi sur leurs épaules et ont célébré longuement sur le terrain longtemps après la remise des trophées.

L’entraîneur de Miami, Tata Martino, a crédité le nouveau groupe de nouveaux venus comme Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, se gélifiant rapidement avec l’équipe.

« Nous avons dû incorporer beaucoup de nouveaux joueurs, mais je suis très impressionné par la façon dont tout s’est déroulé », a déclaré Martino par l’intermédiaire d’un interprète.

« Je me souviens des premiers jours (en charge) », a poursuivi Martino. « Nous avions besoin de faire plus d’entraînements pour donner forme à l’équipe et je me disais, à quel point c’est pratique d’avancer dans ce tournoi car nous pouvons profiter de ce mois pour jouer plus. Mais après ce mois, nous sommes champions »

Lionel Messi marque son 10e but en sept matches pour l’Inter Miami, qui a ensuite remporté le titre de la Coupe de la Ligue sur PK

La conférence de presse d’après-match de Martino s’est terminée lorsque les joueurs de Miami ont fait irruption dans la salle, chantant et vaporisant du champagne sur l’entraîneur. Mais l’équipe n’aura pas longtemps pour célébrer. Miami affrontera Cincinnati en finale de l’US Open Cup mercredi.

L’entraîneur de Nashville, Gary Smith, a levé son chapeau à Messi.

« Vous regardez un match avec le plus grand joueur de la planète qui fait peut-être la différence dans ce qui s’est passé aujourd’hui », a déclaré Smith.

Callender était fier du rôle qu’il a joué en aidant l’Inter Miami à remporter la couronne du tournoi.

« C’est un immense honneur de jouer un rôle dans notre première victoire en finale », a déclaré Callender. « C’est assez surréaliste. Très émouvant. Cette équipe travaille si dur jour après jour pour pouvoir jouer comme ça lors d’une soirée comme celle-ci. Et pour que ça arrive jusqu’à la toute fin, c’était incroyable de voir le courage, juste la conviction de ce dont nous sommes capables. C’est quelque chose de spécial et je suis juste béni d’en faire partie.

Callender a déclaré qu’il avait essayé de rester aussi calme que possible malgré les nombreux coups de pied.

« Je devais juste rester concentré, respirer, rester aussi calme que possible », a-t-il déclaré. « Je veux dire, cette atmosphère ici ce soir est électrique. Alors j’ai embrassé le moment et j’ai juste cru au travail que j’ai fait et aux répétitions que j’ai faites avant ce moment et ça a fini par aller dans notre sens. »

Messi a ouvert le score à la 23e minute. Le ballon a atterri à ses pieds après qu’une passe de son coéquipier Robert Taylor a été bloquée. Messi a dribblé devant le défenseur de Nashville Walker Zimmerman et a décoché un tir en flexion juste à l’extérieur de la surface de réparation dans le coin supérieur gauche du but. Un Panicco plongeant n’avait aucune chance de jouer le ballon.

« C’est une de ces choses où les rebonds ne vont pas dans votre sens et sa capacité à le mettre dans le coin supérieur est ce qui fait de lui un joueur spécial », a déclaré Zimmerman. « Aucune erreur n’a été commise sur ce jeu. C’était un bon défi et un petit rebond malheureux là-bas. »

Messi n’était pas particulièrement influent avant de marquer le but, et la foule l’a hué à chaque fois qu’il a touché le ballon. Mais le stade a éclaté de joie lorsque le septuple vainqueur du Ballon d’Or qui a mené l’Argentine à la couronne de la Coupe du monde l’an dernier a marqué.

Nashville a égalisé le match à la 56e minute lorsque la tête de Fafa Picault sur un corner a ricoché sur Benjamin Cremaschi de Miami et dans le filet du gardien Callender.

Messi a réussi un tir de la zone où il avait marqué plus tôt à la 71e minute, mais a frappé le poteau alors que les équipes jouaient pour un match nul 1-1 en temps réglementaire.

L’attaquant de Miami Leonardo Campana a eu une chance de gagner le match lors du dernier jeu réglementaire, mais son tir glissé sur un but ouvert a touché le poteau. Messi a tenu sa tête dans ses mains lorsque le ballon est sorti du jeu.

La manie de Messi s’était emparée de Music City après que le Nashville SC se soit qualifié pour la finale contre Miami avec une victoire contre Monterrey de la ligue mexicaine mardi. Les prix des billets ont monté en flèche après leur mise en vente le lendemain, mais ont quelque peu diminué dans les jours précédant le match. Les places les moins chères coûtent encore plusieurs centaines de dollars. Une foule de 30 109 personnes a rempli Geodis Park.

Reese Witherspoon, originaire de Nashville, a sorti le ballon du match et le double MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, a tiré au but avant le match. Les deux sont propriétaires minoritaires de Nashville SC.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Lionel Messi InterMiami CF MLS