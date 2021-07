Lionel Messi bat le record Instagram de Cristiano Ronaldo avec la Copa America Post

Sans doute les deux meilleurs footballeurs des temps modernes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne cessent de s’affronter. Non seulement leurs records sur le terrain, les fans comparent également leurs activités hors terrain, qu’il s’agisse de promotions ou d’empreinte sur les réseaux sociaux. L’Argentine a mis fin à sa disette de 28 ans en remportant la finale de la Copa America contre le Brésil plus tôt ce mois-ci. Messi, l’un des footballeurs les plus titrés au niveau des clubs, a remporté son premier titre majeur avec l’équipe nationale. Après le triomphe de la Copa America, Messi, le capitaine argentin, a battu un record sur les réseaux sociaux qui était auparavant détenu par Ronaldo.

De nombreuses photos ont été partagées après la victoire de l’Argentine, mais une en particulier semble être un grand succès sur les réseaux sociaux. Messi a partagé une photo de lui avec le trophée très convoité du vestiaire de l’équipe. Cette photo a été appréciée par 19,9 millions de personnes, ce qui en a fait la publication Instagram la plus populaire publiée par un athlète.

Auparavant, ce record était détenu par Ronaldo lorsqu’en 2020, il a publié un hommage au grand argentin Diego Maradona, décédé à l’âge de 60 ans. Le propre message d’hommage de Messi à Maradona en novembre 2020 a été aimé 16,4 millions de fois, ce qui en a fait le 16e. la publication Instagram la plus populaire de l’histoire.

Messi a mené l’Argentine à son premier titre international depuis 1993. La star de Barcelone était également le meilleur buteur du tournoi avec cinq buts à son actif. Le joueur de 34 ans était visiblement ému lorsque l’Argentine a battu le Brésil lors du choc au sommet. Son moment avec Neymar après la finale où il console la star brésilienne a été adoré par les fans du monde entier.

Le Portugal, quant à lui, n’a pas pu se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020 récemment conclu malgré la superbe forme de Cristiano Ronaldo.

