Lionel Messi bat le record d’apparitions en Coupe du monde en finale

L’Argentin Lionel Messi a battu le record du plus grand nombre d’apparitions à la Coupe du monde, disputant son 26e match dans la compétition lors de la finale de dimanche contre la France.

Messi a été nommé dans la formation de départ pour le match phare au stade Lusail de Doha, au Qatar, et dépasse le précédent record de 25 détenu par l’Allemand Lothar Matthaus.

Messi a fait ses débuts en Coupe du monde à l’âge de 18 ans en tant que remplaçant – et a marqué – lors de la victoire 6-0 de l’Argentine contre la Serbie-et-Monténégro lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2006.

Le natif de Rosario est le premier Argentin à avoir disputé cinq Coupes du monde. Depuis l’édition 2010, il a participé à chacun des matchs de la Coupe du monde de l’Argentine, y compris lorsqu’il les a aidés à atteindre la finale au Brésil en 2014.

A 35 ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain connaît sa Coupe du monde la plus productive.

Messi a inscrit cinq buts et trois passes décisives en six matchs avant la finale, le plaçant à égalité avec le Français Kylian Mbappe dans la course au Soulier d’or.

Son but lors de la victoire 3-0 en demi-finale contre la Croatie a également permis à l’ancienne star de Barcelone de dépasser Gabriel Batistuta en tant que meilleur buteur argentin de la Coupe du monde avec 11 buts.

Les 25 apparitions de Matthaus sont également venues de cinq Coupes du monde, de 1982 à 1998, et ont inclus le capitaine de l’Allemagne au trophée en 1990 quand ils ont battu l’Argentine en finale.

Son compatriote allemand Miroslav Klose, qui détient le record du plus grand nombre de buts en Coupe du monde avec 16, est troisième sur la liste avec 24 tandis que le défenseur italien Paolo Maldini est quatrième avec 23.