Lionel Messi bat Erling Haaland pour le prix du meilleur homme de la FIFA

LONDRES — Lionel Messi a remporté lundi son troisième prix FIFA The Best masculin, battant Erling Haaland de Manchester City et l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Le calendrier de remise du prix s’étendait entre le 19 décembre 2022 – le lendemain du jour où Messi a mené l’Argentine à remporter la Coupe du monde au Qatar – et le 20 août 2023.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Messi a remporté le prix principalement pour son travail au PSG et à l’Inter Miami, ayant aidé les géants français à remporter un autre titre de Ligue 1 avant de passer en MLS en juillet et d’inspirer Miami à son tout premier trophée, la Coupe des Ligues.

Au niveau international, Messi a aidé l’Argentine à se hisser en tête du classement de la CONMEBOL pour les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 après six matchs.

Messi n’était pas présent à Londres pour récupérer le prix.

Lionel Messi est le premier footballeur à remporter trois fois le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA. Photo de Kate Green/FIFA via Getty Images

Les trois nominés pour le prix ont été compilés, a indiqué la FIFA, en collaboration avec ses “parties prenantes du football”, avec des listes restreintes déterminées par deux panels distincts d’anciens joueurs et entraîneurs. Le vainqueur du prix a ensuite été élu entre journalistes, supporters, capitaines et managers des équipes nationales.

Il s’agit du troisième titre FIFA The Best de Messi – son premier en 2019 et son deuxième l’année dernière. Il a également remporté un nombre record de huit Ballons d’Or.

Messi a connu une année 2023 éclair. En première mi-temps, il a remporté l’élite française pour la deuxième fois, mais a été hué par les supporters lors de ses derniers matchs après une deuxième élimination consécutive en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Choix de l’éditeur

Le point culminant de la saison de Messi est survenu après son arrivée à Miami en juillet, lorsqu’il a rapidement inspiré la franchise à remporter la Coupe des Ligues avec une série d’exploits individuels, bien que le club ait raté les éliminatoires de la MLS.

Haaland a rejoint City en provenance du Borussia Dortmund en juin 2022 et a aidé le club à réaliser un triplé historique lors de sa première saison, au cours de laquelle il a marqué un nombre incroyable de 52 buts en 53 matches toutes compétitions confondues, dont 36 buts en Premier League – une seule saison. enregistrer.

L’international norvégien a connu une période tout aussi prolifique cette saison, avec 19 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues.

Mbappé a joué avec Messi au PSG à la fin de la saison dernière, et l’international français a choisi de rester au club, où il continue de dominer le classement des buts de la Ligue 1, même s’il pourrait partir à la fin de la saison avec son contrat dû. expirera en juin.

Liste complète des récompenses masculines

Prix ​​Puskas : Guilherme Madruga (Botafogo-SP)

Prix ​​du Fair-Play de la FIFA: Joueurs seniors masculins du Brésil

Prix ​​des Fans de la FIFA: Hugo Miguel Iniguez

Entraîneur masculin de l’année: Pep Guardiola

Gardien de but masculin de l’année: Éderson (Man City)

XI mondial masculin :

Gardien de but: Thibaut Courtois (Real Madrid)

La défense: John Stones (Man City), Kyle Walker (Man City), Ruben Dias (Man City)

Milieu de terrain: Bernardo Silva (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Man City)

Attaquants: Erling Haaland (Man City), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Vinicius Junior (Real Madrid)