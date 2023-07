Lionel Messi atterrit aux États-Unis avant le dévoilement de l’Inter Miami

Lionel Messi a atterri à Fort. Lauderdale mardi en préparation d’une cérémonie de dévoilement qui sera organisée par son nouveau club MLS, l’Inter Miami CF, dimanche.

Messi a atterri mardi à Ft. L’aéroport de Lauderdale en compagnie de sa femme et de ses enfants alors que le club a également fait l’annonce confirmant l’événement de bienvenue, qui a été appelé « The Unveil », et qui devrait commencer à 18 heures dimanche au stade DRV PNK de l’équipe. Les détenteurs d’abonnements Inter Miami bénéficieront d’une entrée gratuite.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Dans une interview de Argentina TV publiée mardi, Messi a déclaré qu’il donnerait tout pour le club en difficulté de la MLS, qui a maintenant battu le record du club de 10 matchs consécutifs sans victoire après un match nul 2-2 dimanche contre DC United.

¡MESSI YA ESTÁ EN MIAMI ! El mejor jugador del mundo arribo a su nuevo destin y ya se prepara para su presentación en el Inter, será el próximo domingo. 📺 #ESPNF360 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/EfXQP6Git3 – Centre sportif (@SC_ESPN) 11 juillet 2023

« Ma mentalité et ma tête ne vont pas changer et je vais essayer, où que je sois, de donner le meilleur de moi-même et de mon nouveau club, de continuer à performer au plus haut niveau », a déclaré Messi à l’émission télévisée argentine, Llave à l’éternité.

Parlant du déménagement de sa famille aux États-Unis, il a ajouté : « Nous sommes satisfaits de la décision que nous avons prise. Préparés et impatients de faire face au nouveau défi, au nouveau changement. »

L’Inter Miami n’a pas encore officialisé la signature, après avoir conclu un accord avec la légende argentine, qui a passé deux saisons avec le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1, après avoir quitté Barcelone.

Messi sera à nouveau entraîné par son ancien entraîneur argentin et barcelonais, Tata Martino, qui a pris la relève de l’équipe fin juin.

Messi, 35 ans, a remporté tous les honneurs majeurs à sa disposition au cours d’une carrière légendaire qui le place parmi les plus grands joueurs de tous les temps. En plus d’avoir reçu sept fois le prestigieux Ballon d’Or du meilleur joueur du monde, Messi a remporté 43 titres.

Trente-cinq d’entre eux sont venus avec Barcelone: ​​10 titres de LaLiga, huit Supercopas espagnoles, sept Copa del Reys et quatre Ligues des champions. Il a quitté le club catalan à l’été 2021 en tant que meilleur buteur avec 672 buts.

Avec Barcelone submergé par des difficultés financières, Messi a été contraint de partir et a passé les deux dernières saisons au PSG, où il a remporté des titres de Ligue 1 les deux années.

Peut-être que son plus grand moment est survenu il y a à peine six mois, lorsqu’il a mené l’Argentine à son premier titre de Coupe du monde depuis l’équipe inspirée de Diego Maradona en 1986. Messi a marqué deux fois en finale alors que l’Argentine battait la France lors d’une séance de tirs au but à la suite d’un match dramatique au Qatar.