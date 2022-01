Lionel Messi atteint les 300 millions de followers sur Instagram, mais il est encore loin derrière Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a produit des chiffres stupéfiants au cours de sa carrière, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain en a frappé un gros cette semaine lorsqu’il a dépassé la barre des 300 millions de followers sur Instagram.

Le capitaine argentin a remporté un record de sept Ballon d’Or, a marqué plus de buts en Liga que quiconque à Barcelone (474) et a touché le filet 758 fois au total lors de matches seniors pour le club et le pays, mais aucun des les chiffres qu’il a accumulés sur le terrain se rapprochent de sa course profonde à neuf chiffres sur son compte de réseau social le plus suivi.

Messi a célébré le franchissement du cap mercredi avec un message de « merci » contenant un collage de quelques-uns des plus de 800 messages qu’il a publiés sur Instagram.

Le total du joueur de 34 ans continue de croître et, au moment de la rédaction de cet article, il compte 304 millions de followers qui peuvent se tenir au courant des images de sa famille alors qu’ils s’installent dans leur nouvelle vie à Paris, des photos d’après-match avec ses coéquipiers et des promotions un peu maladroites. images et vidéos pour ses différents sponsors.

Messi compte également 105 millions de followers sur Facebook et près de 7m sur le réseau chinois Weibo, alors qu’il a jusqu’à présent résisté à l’ouverture d’un compte Twitter officiel (ce qui est probablement pour le mieux).

Mais c’est sur Instagram que la plupart des fans de Messi ont afflué, consolidant ainsi sa position de deuxième footballeur le plus suivi sur la plateforme. Bien qu’il n’y ait pas de prix pour deviner qui est le n ° 1, voici un aperçu des cinq footballeurs les plus suivis sur Instagram (totaux corrects au moment de la rédaction).

5. Kylian Mbappé (65,3 millions de followers)

Le coéquipier de Messi au PSG, Mbappe, est une entrée relativement nouvelle dans le top cinq, après avoir dépassé Ronaldinho et quitté l’ancien grand Brésil et Barcelone (qui a également joué pour le PSG au cours de sa carrière) languissant sur 63,1 millions de followers. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a récemment utilisé son compte pour relate sa rencontre avec La star de Spider-Man, Tom Holland, célébrer sa place dans Équipe de l’année FIFA 22 d’EA Sports et aussi modéliser une paire de lunettes de soleil très accrocheuse.

4. David Beckham (70,9 m)

Il a peut-être appelé le jeu professionnel il y a près de dix ans après un court passage au PSG en 2013, mais Beckham reste l’une des plus grandes stars du football sur Instagram. L’ancien milieu de terrain de l’Angleterre, de Manchester United, du Real Madrid et du LA Galaxy partage des mises à jour sur sa carrière glamour après le jeu aussi bien que sa vie de famille douillette.

Le footballeur le plus cher du monde est le troisième le plus suivi sur Instagram, bien qu’il ne soit que le quatrième athlète le plus suivi au total : l’ancien capitaine de cricket indien Virat Kohli compte 181 millions de followers sur son compte. Neymar utilise son compte en ce moment principalement pour promouvoir sa nouvelle série Netflix ainsi que montrer ses gains au casino et certains NFT basés sur les singes, bien que plus récemment, il ait partagé une photo de sa rencontre surprise avec Kanye West.

2. Lionel Messi (304m)

Messi n’est pas seulement n ° 2 en ce qui concerne le plus grand nombre d’abonnés sur Instagram, mais son compte est en fait le troisième le plus suivi sur toute la plateforme : personnalité médiatique et entrepreneur Kylie Jenner est juste devant lui sur 306m. Il est le quatrième joueur du top cinq à avoir une association avec le PSG, ce qui ne peut sûrement pas être une coïncidence.

Ronaldo peut continuer à s’asseoir confortablement sur son trône en tant que personne la plus suivie sur l’ensemble d’Instagram, et ce n’est même pas proche. La star du Portugal et de Manchester United a ouvert un écart entre lui et Messi, qui représente un tiers du total de son rival de longue date. Ronaldo est également au-dessus de Messi en ce qui concerne les joueurs masculins actifs avec le plus de buts en carrière (803 à 758), mais c’est sa sortie sur les réseaux sociaux qui nous intéresse ici.

Personne ne fait Instagram comme Ronaldo. S’il ne nous rappelle pas son beaucoup, beaucoup, beaucoup réalisations professionnelles ou faire des mentions de haut niveau pour son beaucoup, beaucoup, beaucoup partenaires commerciaux, puis il partage des photos de sa vie avec sa partenaire Georgina Rodriguez et sa famille ou juste traîner avec sa chemise.

Le joueur de 36 ans profite d’une pause de mi-saison avec sa famille à Dubaï, qui devrait servir de toile de fond à beaucoup plus de contenu torse nu qui enverra Ronaldo toujours plus près de la barre des 400 m.