Lionel Messi après l’arrivée de l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde

Lionel Messi a déclaré que l’Argentine avait ressenti la présence du regretté Diego Maradona tout au long de sa campagne de Coupe du monde, y compris vendredi lorsqu’elle a battu les Pays-Bas aux tirs au but pour atteindre les demi-finales.

Messi semblait avoir inspiré l’Argentine dans une dernière rencontre avec les conquérants du Brésil, la Croatie, après avoir préparé le premier match de Nahuel Molina avant la pause et ajouté le deuxième depuis le point de penalty.

Mais l’Argentine a creusé une avance de deux buts dans les arrêts de jeu avant que le gardien Emi Martinez ne garde son sang-froid pour sauver les deux premiers tirs au but néerlandais et Lautaro Martinez a marqué le coup de pied décisif pour les faire passer.

“Diego nous regarde du ciel. Il nous pousse et j’espère vraiment que cela restera le même jusqu’à la fin », a déclaré Messi aux journalistes.

“Quand Lautaro a marqué et que nous nous sommes qualifiés, il y a eu une immense joie. C’était un poids sur notre poitrine”, a ajouté Messi. “C’était un match très difficile. Dès le début, c’était un match très difficile, nous savions que ce serait comme ça.

«Nous laissons cela sur le terrain avec nos gens. Nous étions vraiment heureux et nous avons apprécié ce moment et c’est ce que nous pouvons voir ici et aussi en Argentine parce que les gens sont vraiment heureux, ils sont vraiment excités et ils sont pleins d’enthousiasme.

“L’équipe néerlandaise nous a causé des problèmes avec de longs ballons et beaucoup de joueurs dans la surface. À la fin, ils ont fait match nul et nous avons souffert. Mais nous avons pu sceller notre passage en demi-finale, c’est ce que nous voulions.”

L’Argentine affrontera la Croatie pour une place en finale, après que les finalistes de 2018 aient battu le Brésil aux tirs au but plus tôt.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a déclaré que malgré leur effondrement en seconde période, son équipe n’avait aucun problème à trouver des joueurs prêts à tirer des pénalités.

« Parfois, c’est difficile dans ces situations, ils hésitent. Cette fois, nous avions trop de bénévoles. … Nous n’avions qu’à décider de l’ordre de nos tirs au but”, a déclaré Scaloni.

« C’est vrai qu’on aurait mérité d’éviter les tirs au but mais on s’est tout de même battus jusqu’au bout… C’était une seconde mi-temps très étrange. Tout était contrôlé par nous, mais nous savons ce qui se passe avec le football. C’est un beau jeu, quand on pense que tout est fini, on est surpris. Cette équipe avait de l’expérience, de la fierté, des jeunes joueurs, et c’est la clé, car nous voulons nous battre.”

Les défenseurs Marcos Acuna et Gonzalo Montiel rateront le match contre la Croatie après avoir écopé vendredi leur deuxième carton jaune du tournoi.

