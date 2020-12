Lionel Messi, qui a dépassé Pelé pour devenir le meilleur buteur de tous les temps pour un seul club, a déclaré que chacun des 644 buts qu’il avait marqués pour le FC Barcelone avait nécessité « des sacrifices et un travail acharné ».

Messi a réalisé l’exploit lors de la victoire 3-0 du Barça contre Valladolid en Liga mardi.

L’Argentin a maintenant un exploit stupéfiant de 644 buts, tous portant le maillot du FC Barcelone, en 17 saisons et 749 matchs. Cela dépasse les 643 buts marqués par Pelé pour Santos.

« Il y a 20 ans, j’ai commencé un voyage déterminé à être le meilleur joueur possible et il a fallu des sacrifices et un travail acharné pour marquer chacun des 644 buts avec l’aide de mes coéquipiers », a déclaré Messi dans un communiqué.

«J’espère que les fans du monde entier trouveront l’inspiration dans mon histoire pour s’engager dans leur métier, quelle que soit la difficulté du voyage, car tout le monde peut atteindre la grandeur s’il croit en lui. Je suis ravi de m’associer à Budweiser pour partager ce voyage avec tout le monde». il ajouta.

Il y a un autre record de Pelé que Messi a en vue. Les 77 buts marqués par le Brésilien pour son pays sont toujours un record sur le continent sud-américain. Messi en a 71 pour l’Argentine et n’en a besoin que de six de plus pour égaler ce nombre.

Pendant ce temps, l’ancien coéquipier et ami de longue date de Messi, Carlos Puyol a déclaré qu’il se sentait privilégié d’avoir joué un rôle dans le parcours du joueur de 33 ans pour devenir le « roi du football ».

« J’ai vu de mes propres yeux le travail acharné de Lionel Messi pour atteindre la grandeur jour après jour. Ce record n’aurait pas pu être battu sans le dévouement et l’engagement dont il a fait preuve au cours des 20 dernières années et je me sens privilégié d’avoir a joué un rôle dans son parcours pour devenir le roi du football « , a déclaré Puyol.

