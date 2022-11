Lionel Messi alimenté par le destin de l’Argentine alors que Didier Deschamps coûte à la France son élan – Coups et ratés de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Messi magistral alimenté par le destin

Image:

Lionel Messi salue la foule après la victoire de l’Argentine sur la Pologne





Il n’y a pas eu de but pour Lionel Messi contre la Pologne. Cela malgré un total de sept tirs, dont un penalty brillamment arrêté par Wojciech Szczesny. Mais c’était une performance pour suggérer qu’il pourrait encore être destiné à mener l’Argentine au plus grand prix de tous.

Le joueur de 35 ans, qui vient de marquer la frappe sensationnelle à longue portée qui a aidé l’équipe de Lionel Scaloni à vaincre le Mexique lors de leur dernier match, a produit sa meilleure performance à ce jour lors du tournoi, le coup de pied manqué une tache qui n’a finalement pas d’importance.

C’était en grande partie à cause de tout ce qu’il faisait.

Les records montreront que Messi n’a pas participé aux buts, avec Enzo Fernandez et Nahuel Molina les hommes pour réclamer les passes décisives pour Alexis Mac Allister et Julian Alvarez. Mais même si la dernière passe n’était pas toujours lui, Messi a été impliqué à un moment donné dans presque toutes les attaques.

Il avait eu du mal à exercer son influence habituelle contre l’Arabie saoudite et le Mexique, mais pas cette fois. Messi a réalisé 98 touches, soit environ 50% de plus que lors des précédents matchs de l’Argentine, et ce total comprenait 13 dans la surface de réparation de la Pologne.

C’est plus loin, cependant, entre les lignes, que Messi a produit la plupart de ses meilleurs travaux, organisant une masterclass en distribution alors que les défenseurs déconcertés de la Pologne se trouvaient complètement incapables de le suivre.

Certaines de ses passes étaient sublimes et, en plus de ses sept tirs, les statistiques ont montré qu’il était directement responsable de la création de cinq occasions de marquer – deux de plus que quiconque sur le terrain.

Il y a même eu quatre dribbles réussis – deux fois plus que n’importe quel autre joueur de chaque côté. Parfois, les feintes, les shimmies et les accélérations soudaines rappelaient son apogée glorieuse.

La question est maintenant de savoir si, à 35 ans, l’apogée de son extraordinaire carrière est encore à venir. Cette équipe argentine est imparfaite à bien des égards. Mais ils ont aussi Messi. Avec lui dans ce genre d’humeur, alimenté par un sens irrésistible du destin, ils sont de sérieux prétendants.

Nick Wright

Deschamps a-t-il perturbé l’élan de la France ?

Gagner vos deux premiers matchs de groupe dans un tournoi majeur peut en fait causer plus de maux de tête que les gens ne le pensent.

Didier Deschamps l’a découvert face à la Tunisie. Continuez-vous à rouler en jouant les mêmes joueurs qui vous ont mis dans une telle position dominante ou reposez-vous les jambes de vos hommes vedettes? Vous pouvez bien sûr faire un peu des deux. C’est généralement ainsi que les gestionnaires abordent une telle situation.

Pourtant, Deschamps a pris un marteau dans son équipe, effectuant neuf changements dans l’espoir que ses joueurs marginaux lui envoient un message un peu comme Marcus Rashford et Phil Foden l’ont fait pour l’Angleterre mardi soir. Eh bien, la France a fait le contraire. Ils se sont figés, ce qui a entraîné une performance léthargique et totalement déséquilibrée qui n’a pris vie que lorsque Kylian Mbappe est arrivé sur les lieux à 25 minutes de la fin.

La France est censée être très proche dans ce tournoi, mais si vous regardez ses principaux rivaux, le Brésil et l’Angleterre, ces deux équipes ont des bancs avec le facteur X. La France, sur ce plateau, va devoir s’appuyer sur un noyau clé de quatre ou cinq joueurs pour doubler dans cette Coupe du monde.

Lewis Jones

Pourquoi la tâche de la Pologne n’inquiétera pas la France

Image:

La Pologne n’était pas à son meilleur face à l’Argentine lors de son dernier match de groupe





Les marges n’auraient pas pu être plus fines. Cela s’est finalement soldé par un but saoudien, mais les supporters polonais et mexicains se sont empressés de rechercher sur Google des cartons jaunes pendant 20 minutes lors des derniers matchs du groupe C.

Bien que cela ait fini par être une soirée heureuse pour la Pologne à certains égards, à bien d’autres, elle était incroyablement inquiétante.

Ils avaient un peu moins de 27% de possession de balle contre l’Argentine et aucun tir cadré. La Pologne n’a enregistré que quatre tirs au total et un seul corner, ce qui montre à quel point elle s’est aventurée dans la moitié de terrain adverse.

Lors de leur match d’ouverture contre le Mexique, ils n’ont pas réussi à trouver le filet. Cependant, contre l’Arabie saoudite, ils n’ont réussi que neuf tirs, mais ont marqué deux fois. La nation du Moyen-Orient a accumulé 16 tirs, mais a été tenue à distance par une défense polonaise qui n’a pas encaissé avant d’affronter l’Argentine.

En fait, c’est le gardien Wojciech Szczesny qui les a conduits à une dernière place en huitièmes de finale. Son arrêt sur le coup de pied de Lionel Messi – qui n’aurait pas dû être un penalty pour commencer – a incarné la forme dans laquelle il se trouve.

Mais le match de mercredi a révélé de manière drastique le manque de mordant offensif de la Pologne sans aucun service pour l’un des meilleurs attaquants du monde, Robert Lewandowski. Alors que Szczesny était superbe dans le but, la Pologne a donné le ballon beaucoup trop bon marché et trop souvent, dépassée par une équipe argentine qui savait quel était son but et où il se trouvait, d’ailleurs.

La Pologne affrontera la France lors de son huitième de finale dimanche et rien de ce que les détenteurs de la Coupe du monde ont vu jusqu’à présent ne les inquiétera. Didier Deschamps s’est offert le luxe de faire tourner son équipe contre la Tunisie plus tôt mercredi, offrant à ses titulaires un repos supplémentaire vital avant les huitièmes de finale.

En termes simples, en seulement trois jours, la Pologne doit trouver un moyen de maîtriser une ligne de front française talentueuse et également de faire servir son joueur le plus talentueux. Ce n’est pas une tâche facile, mais la seule façon de voir la Pologne avoir une chance d’atteindre les quarts de finale est basée sur sa performance contre l’Argentine.

Marais de Charlotte

L’Arabie saoudite quitte la Coupe du monde en héros

Image:

Le Saoudien Firas Al-Buraikan contrôle le ballon sur sa poitrine





L’Arabie saoudite remportera toujours cette remarquable victoire sur l’Argentine. Ces incroyables cinq minutes de seconde mi-temps où l’équipe d’Hervé Renard a renversé le match pour étourdir Lionel Messi et le monde.

Qui a marqué le but de la victoire pour l’Arabie saoudite lors de sa victoire surprise contre l’Argentine ? Salem Al-Dawsari sera une réponse au quiz de pub pour les décennies à venir.

Ça allait toujours être l’acte le plus difficile à suivre. Nous n’avons plus jamais vu l’Arabie saoudite atteindre ces sommets au Qatar.

Al-Dawsari était au centre de leurs espoirs pour la Coupe du monde, mais il se demandera toujours ce qui aurait pu se passer si son penalty n’avait pas été sauvé lors de leur défaite contre la Pologne – mais il a eu le dernier mot contre le Mexique.

L’Arabie saoudite semblait fatiguée dans la finale du groupe C, étouffée par une équipe mexicaine dont l’objectif était clair : la victoire. Cependant, ils ont toujours montré les caractéristiques de leur célèbre succès argentin, défendant avec tout ce qu’ils avaient pour repousser vague après vague d’attaques.

L’esprit de l’Arabie saoudite n’a jamais été brisé. Al-Dawsari a ramené le ballon dans le cercle central après avoir marqué son but tardif, même si leurs espoirs de qualification avaient pris fin bien avant.

L’équipe de Renard reviendra dans son pays en héros – et c’est la vraie victoire de sa mémorable Coupe du monde.

David Richardson

Leckie punit le Danemark et évite un record indésirable

Image:

Mathew Leckie célèbre après avoir marqué contre le Danemark





La manière dont l’Australie a remporté la victoire sur le Danemark, scellant sa progression vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, a à peu près résumé les deux équipes.

Bien qu’ils se soient dirigés vers cette Coupe du monde avec le meilleur bilan de qualification de toutes les nations européennes, toutes les discussions autour du Danemark dans la préparation de leur groupe D ont porté sur la question de savoir s’ils étaient capables de mettre fin à leurs chances.

La réponse a fini par être un non retentissant, l’ancien attaquant de Middlesbrough et de Barcelone Martin Braithwaite – qui était l’un des trois joueurs inscrits dans la formation de départ – coupant une figure particulièrement anonyme à l’avant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les supporters australiens ont célébré leur victoire 1-0 contre le Danemark avec des célébrations folles à 3 heures du matin alors qu’ils confirmaient une place en huitièmes de finale au Qatar lors de la Coupe du monde. Images reproduites avec l’aimable autorisation de : SBS Australie.



En revanche, l’Australie, qui a regardé les cordes dès le début alors qu’elle absorbait vague après vague la pression du Danemark, a profité au maximum de ses opportunités, enregistrant plus de tirs cadrés que les Danois, malgré à peine 30% de la possession.

Le but de Mathew Leckie a incarné la conviction, l’unité et la ténacité de cette équipe australienne, qui a connu des difficultés dans la seconde moitié de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, ayant besoin de jouer et de gagner deux tours de barrages juste pour atteindre le Qatar.

La première apparition de Leckie à une Coupe du monde remonte à 2014, et son but habilement pris pour compléter une contre-attaque australienne de précision l’a vu éviter de réclamer un record non désiré – il avait pris le plus de tirs au but pour un joueur qui n’avait jamais marqué. lors d’une Coupe du monde (16) avant son vainqueur contre le Danemark.

L’Australie avait perdu huit de ses 11 matches contre une opposition européenne avant le match, mais elle a remporté celui-ci et s’avérera une opposition délicate lors de son match des 16 derniers avec l’Argentine dimanche si elle peut reproduire la performance disciplinée qu’elle a réalisée contre le Danemark.

Dev Trehan

La Tunisie apprend sa leçon trop tard

Lorsque l’égalisation d’Antoine Griezmann à la 98e minute a été exclue après le dernier appel du VAR au stade Education City, il y a eu une vague d’émotions mitigées pour la Tunisie.

Ce fut un moment doux-amer.

La nation nord-africaine avait, à la cinquième tentative, enregistré sa toute première victoire contre la France – championne du monde en titre – et à juste titre. Mais cela n’avait pas non plus d’importance dans le contexte de la Coupe du monde 2022.

Les hommes de Jalel Kadri ont fait tout ce qu’ils pouvaient ce jour-là, mais la progression vers les huitièmes de finale dépendait de l’échec de l’Australie à battre le Danemark dans l’autre affrontement du Groupe D. La grève de Matthew Leckie a assuré que ce ne serait pas le cas.

A vrai dire, s’ils avaient été plus puissants en attaque lors de leurs deux matches précédents, la Tunisie ne se serait peut-être pas retrouvée dans une position aussi précaire. Ils ont admirablement défendu contre le Danemark, mais n’ont eu qu’un seul tir cadré et ont perdu contre l’Australie par un seul but dans un match dont ils ont sans doute eu le dessus.

Ils ont presque tout réussi contre la France et n’ont même gardé que leur troisième cage inviolée de l’histoire de la Coupe du monde. Peut-être ont-ils eu un ressort dans leur démarche lorsqu’ils ont découvert que Didier Deschamps avait fait neuf changements incroyables dans l’équipe qui avait battu les Danois samedi.

Le drame dans les braises mourantes les a presque privés d’une victoire célèbre, mais bien qu’ils l’aient finalement obtenue, ce n’était pas suffisant pour les voir s’écraser en phase de groupes pour la sixième fois en six apparitions sur la scène mondiale.

Dan Long