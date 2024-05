Lionel Messi admet que les joueurs de Barcelone « détestaient » le club de Premier League plus que le Real Madrid

Lionel Messi a un jour admis que les joueurs de Barcelone « détestaient » un club de Premier League plus que leurs rivaux acharnés du Real Madrid – une déclaration qu’il « n’aurait jamais pensé » dire.

L’Argentin n’avait que 18 ans lorsqu’il a décidé de rendre publics ses commentaires.

À l’époque, il y avait du sang-froid entre Barcelone et Chelsea après leur dramatique affrontement en huitièmes de finale de Ligue des Champions en 2005, lorsque les Blues ont réalisé un retour mémorable à Stamford Bridge.

Une semaine plus tôt, José Mourinho avait fait des commentaires pas si subtils à propos de l’arbitre Anders Frisk après l’expulsion controversée de Didier Drogba au match aller.

Le choc aller-retour a laissé un goût amer dans la bouche des joueurs barcelonais. En fait, avant leur affrontement des huitièmes de finale en 2006, un adolescent Messi a parlé de Chelsea lors d’une interview avec le News of the World.

« Il y a [Barcelona] « Il y a des joueurs ici qui détestent Chelsea plus que le Real Madrid », a-t-il déclaré.

« Je n’aurais jamais pensé m’entendre dire cela. Je n’aurais jamais pensé non plus voir quelque chose de pire que la rivalité entre Boca et River Plate ou le Brésil contre l’Argentine – mais c’est le cas.

« Nous préférons jouer contre Arsenal, Manchester United ou n’importe qui d’autre plutôt que d’être sur le terrain avec Chelsea. »

Messi continuerait à produire une autre démonstration hors du commun pour l’équipe catalane, malgré le fait qu’il ait été piraté par le défenseur de Chelsea Asier Del Horno, qui a été expulsé pour un défi choquant contre l’Argentin.

Un but contre son camp de John Terry et une frappe tardive de Samuel Eto’o ont scellé l’avantage du match aller avant d’éliminer l’équipe de Jose Mourinho après un match nul 1-1 au Camp Nou.

Le Barça remporterait la Ligue des Champions cette année-là après que Juliano Belletti ait marqué un but vainqueur au Stade de France contre Arsenal.

Crédit image : Getty

Messi a ensuite évoqué la défaite de la Ligue des champions en 2012 contre Chelsea comme l’un de ses plus grands regrets sous le maillot de Barcelone.

« J’aurais aimé tenter de remporter une autre Ligue des champions », a-t-il déclaré en 2021, lorsqu’il a annoncé sa décision de quitter son club d’enfance.

« Nous avons été éliminés en demi-finale par Liverpool, ce qui nous a empêché de nous qualifier pour une autre finale. Nous sommes arrivés en demi-finale avec Chelsea avec Pep [Guardiola]ils nous ont empêché d’accéder à une autre finale.

« Et je pense qu’il aurait pu y avoir une autre fois où nous aurions pu gagner une autre Ligue des Champions. »

