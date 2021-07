Lionel Messi accepte le contrat de Barcelone et accepte une importante baisse de salaire

Lionel Messi et Barcelone sont parvenus à un accord pour que l’attaquant signe un nouvel accord de cinq ans avec le club catalan, ont confirmé des sources à ESPN. Des sources ont ajouté que Messi a accepté une réduction de salaire significative pour prolonger son séjour.

Messi était un agent libre après l’expiration de son contrat au Barça et il avait courtisé l’intérêt du Paris Saint-Germain et de Manchester City depuis qu’il avait révélé pour la première fois son désir de mettre fin à sa relation de 20 ans avec le Barca l’été dernier. Le contrat précédent du joueur de 34 ans valait plus de 500 millions d’euros (594 millions de dollars) et a expiré à minuit le 1er juillet.

Cependant, avec le retour de Joan Laporta en tant que président en mars, Messi est devenu plus ouvert à rester au Camp Nou. Une annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

Laporta avait espéré finaliser un accord avant l’expiration des mandats précédents de Messi. Cependant, les problèmes financiers du Barça ont rendu cela impossible, avec une dette brute supérieure à 1 milliard d’euros. Les réductions ont été essentielles, en termes de transfert de joueurs, de réduction de la masse salariale et d’acceptation par Messi d’un salaire inférieur.

Le président de la Liga, Javier Tebas, avait averti le Barça qu’il ne serait pas autorisé à enregistrer le nouvel accord de Messi s’il n’était pas en mesure de réduire les dépenses pour se conformer aux règles du fair-play financier de la ligue. La limite de dépenses du Barça a été réduite de plus de 600 millions d’euros à 347 millions d’euros depuis la pandémie de coronavirus, et de nouvelles réductions devraient être imposées pour la saison à venir.

– Messi à Barcelone : l’histoire ultime

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Messi est en vacances avec sa famille après sa gloire en Copa America avec l’Argentine le week-end dernier, qui était son premier trophée senior avec son équipe nationale.

Il rejoindra l’équipe de Ronald Koeman plus tard dans l’été, avec le coup d’envoi de la campagne de championnat du Barça le 15 août contre la Real Sociedad au Camp Nou.

Messi avait d’abord exprimé le désir de quitter le Barça en août dernier après la défaite 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions. Sa relation avec le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu, avait atteint un point de rupture. Dans une interview de septembre 2020 avec But, après que le Barça eut bloqué son départ, Messi a qualifié Bartomeu de « menteur » et a déclaré que le conseil d’administration « inventait les choses au fur et à mesure » et « bouchait des trous » depuis des années.

Bartomeu, confronté à un vote de défiance, a démissionné en octobre dernier et a finalement été remplacé par Laporta en mars. Laporta a de bonnes relations avec Messi et sa famille. Il était le président du Barça lorsque Messi a fait ses débuts en équipe première et lorsqu’il a signé son premier contrat professionnel avec le club.

Des sources ont déclaré à ESPN en avril que Laporta travaillait sur un renouvellement de contrat pour Messi, qui comprenait la possibilité de jouer dans la Major League Soccer avant de retourner à Barcelone.

En public et en privé, Laporta avait toujours maintenu qu’il était « convaincu » qu’il pouvait persuader Messi de rester. Le club a déjà signé une série de signatures cet été, faisant intervenir Sergio Aguero, Memphis Depay et Eric Garcia, ainsi que le rappel d’Emerson Royal.

Messi a rejoint l’académie du Barca pour la première fois en 2000 et a joué 778 matchs pour le club, battant le record d’apparition de Xavi Hernandez la saison dernière. Il a marqué 672 buts, un autre record de club, et a aidé le Barça à remporter, entre autres trophées, 10 titres en Liga et la Ligue des champions à quatre reprises.