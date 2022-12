Lionel Messi a une place à la Coupe du monde 2026 s’il le veut, déclare l’entraîneur argentin Scaloni

L’entraîneur argentin Lionel Messi a déclaré qu’il y avait une place pour Lionel Messi à la Coupe du monde 2026 s’il le voulait.

Avant la finale de la Coupe du monde de dimanche au Qatar, Messi a révélé que le match contre la France au Qatar serait son dernier du tournoi, et il s’est terminé avec le capitaine argentin soulevant le célèbre trophée après une rencontre épique au stade Lusail.

Messi a marqué deux fois dans un match nul passionnant 3-3 alors que l’Argentine menait 2-0 et 3-2 avant de gagner aux tirs au but pour remporter un troisième titre de Coupe du monde et un premier depuis 1986.

“Messi devrait avoir une place dans la prochaine Coupe du monde. S’il veut continuer à jouer, le ’10’ sera toujours le sien”, a déclaré Scaloni aux journalistes après la victoire de l’Argentine.

Il semble peu probable qu’il soit encore là dans quatre ans, surtout après ses commentaires d’avant-match, mais Messi a révélé qu’il n’en avait pas encore fini au niveau international.

“Je ne prendrai pas ma retraite”, a-t-il déclaré. “Je veux continuer à jouer en tant que champion du monde avec le maillot de l’Argentine.”

Pendant ce temps, Scaloni a parlé de “souffrance” lors d’une soirée “parfaite” et “historique” pour l’Argentine.

“Je ne peux pas croire que nous ayons autant souffert dans un match parfait”, a-t-il déclaré. “Incroyable, mais cette équipe répond à tout. Je suis fier du travail qu’ils ont fait. C’est un groupe passionnant.

“Avec les coups que nous avons reçus aujourd’hui, avec les tirages au sort, cela vous rend ému. Je veux dire aux gens de se faire plaisir, c’est un moment historique pour notre pays.”