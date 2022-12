Lionel Messi a une fois offert des cadeaux de Noël à 160 footballeurs

Lionel Messi a sans aucun doute reçu le cadeau de Noël le plus précieux de sa carrière après avoir remporté le premier titre de Coupe du monde au Qatar au début du mois. Cependant, Messi a une histoire unique d’envoi de cadeaux de Noël plutôt que de les recevoir. En décembre 2020, Messi a marqué son 644e but pour Barcelone et l’attaquant argentin a dépassé le décompte officiel de l’ancienne légende brésilienne Pelé. L’attaquant barcelonais de l’époque, afin de commémorer cet exploit, avait décidé d’envoyer une bouteille de bière personnalisée aux gardiens qu’il avait réussi à dépasser. Messi, avec l’aide de Budweiser, a choisi 160 gardiens pour célébrer l’occasion.

Chaque tireur a reçu des bouteilles et les chiffres dépendaient du nombre de buts concédés face à Messi. L’ancien gardien de but de Valence, Diego Alves, a reçu le plus grand nombre de bouteilles – 21. L’ancienne légende du Real Madrid, Iker Casillas, a reçu 17 bouteilles de bière. En Premier League, 13 gardiens de but avaient reçu des bouteilles de bière de Messi à ce moment-là.

L’ancien gardien italien Gianluigi Buffon a également remercié Messi après avoir accepté deux bouteilles de bière.

« Budweiser Football merci pour les bières. Je vais le prendre comme un compliment. Nous avons eu de grandes batailles au fil des ans! Félicitations pour avoir battu le record de 644, Messi ! c’est vraiment une réalisation incroyable. Bravo », a publié Buffon sur Twitter en décembre 2020.

Messi a finalement quitté Barcelone avant la saison 2021-22. Le séjour sensationnel de Messi au Camp Nou a pris fin après avoir marqué 672 buts pour les géants catalans. Messi avait représenté Barcelone 778 fois dans toutes les compétitions.

De retour à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Messi a inscrit sept buts et trois passes décisives pour guider l’Argentine vers le prestigieux titre pour la troisième fois. Messi a été élu meilleur footballeur de l’événement et l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) a remporté le Ballon d’Or pour la deuxième fois de sa carrière. Le joueur de 35 ans est devenu le premier footballeur de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA à remporter pour la deuxième fois l’individuel de haut niveau.

Dans le circuit international, Messi a jusqu’à présent marqué 98 buts pour l’Albiceleste après avoir disputé 163 matches. Le septuple Ballon d’Or est également le meilleur buteur de tous les temps en Argentine.

