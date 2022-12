Lionel Messi a un penalty sauvé mais l’Argentine progresse vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde avec une victoire

CNN

Lionel Messi avait un penalty arrêté mais l’Argentine a réservé son billet pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2022 avec une victoire 2-0 sur la Pologne.

L’effort raté d’Alexis Mac Allister 60 secondes après le début de la seconde mi-temps ouvrait le score avant que le brillant tir enroulé de Julián Álvarez ne scelle les trois points alors que l’Argentine avançait en tant que vainqueur du Groupe C.

Le premier match est intervenu après que Messi, le meilleur buteur argentin de tous les temps, ait vu son penalty arrêté par le gardien polonais Wojciech Szczęsny.

La sublime finition d’Álvarez au milieu de la seconde mi-temps a couronné une soirée palpitante pour l’Argentine, qui affrontera désormais l’Australie.

La Pologne s’est qualifiée pour les huitièmes de finale par la peau de ses dents, se qualifiant à la différence de buts.

L’autre match du Groupe C a été une affaire palpitante, le Mexique battant l’Arabie saoudite 2-1, mais la victoire n’a pas suffi à l’équipe d’Amérique centrale et la Pologne affrontera désormais la France lors d’un match des huitièmes de finale dimanche.

Pas pour la première fois de sa carrière, toute la pression était fermement exercée sur la porte de Messi, le joueur de 35 ans s’efforçant sans cesse de sortir de la longue ombre que Diego Maradona a jetée sur l’équipe nationale argentine.

Disputant son 999e match professionnel, Messi a relevé le défi, troublant la Pologne dès la première minute.

Alors que l’attaque polonaise a offert très peu tout au long du match, l’Argentine a fait monter la pression – et Messi et l’arrière gauche Marcos Acuña se sont rapprochés.

L’Argentine s’est vu offrir une grande chance de sortir de l’impasse lorsque l’arbitre assistant vidéo a jugé que Messi avait été victime d’une faute de Wojciech Szczęsny lorsqu’il a été frappé au visage par la main agitée du gardien polonais.

Cependant, le penalty de Messi a été brillamment sauvé par Szczęsny qui a en quelque sorte battu le ballon d’une seule main.

C’était le couronnement d’une première mi-temps chargée pour Szczęsny, qui a terminé les 45 premières minutes avec neuf arrêts à son actif alors que l’Argentine mettait la pression.

L’arrêt sur penalty était déjà le deuxième de Szczęsny du tournoi et il n’est devenu que le deuxième gardien de but depuis 1966 à sauver un penalty à la Coupe du monde après l’avoir concédé lui-même, après Joel Bats pour la France contre le Brésil en 1986, selon Opta Stats.

Il a fallu un peu moins de 60 secondes à l’Argentine pour sortir de l’impasse après la pause.

Un centre coupé de l’arrière droit Nahuel Molina est tombé aux pieds de Mac Allister dont l’effort éraflé a juste réussi à se faufiler devant Szczęsny et à envoyer le stade 974 dans le délire.

C’était le premier but international de Mac Allister, et continue son excellente année – il est venu à cette Coupe du monde en tant que meilleur buteur de son club de Premier League, Brighton et Hove Albion, cette saison.

Ce but a semblé détendre les joueurs et les supporters argentins à l’intérieur du terrain. Messi, Álvarez et Ángel Di María ont commencé à mettre le flair, jouant avec la défense polonaise.

Au milieu de la seconde mi-temps, Álvarez a montré pourquoi il avait été recruté pour ce match – il avait commencé les deux premiers matchs de groupe sur le banc – en rentrant chez lui pour marquer son premier but en Coupe du monde.

Avec l’ouverture de la Pologne, elle a tenté de se ressaisir dans le match, plus d’espaces se sont ouverts pour l’Argentine, Messi, Álvarez et Lautaro Martínez se rapprochant tous.

La conclusion du groupe C a dû être une montre angoissante pour les supporters polonais.

Pendant une brève période de temps pendant le match, la Pologne et le Mexique étaient à égalité sur la différence de buts. Cela signifiait que la Pologne devait progresser grâce à son meilleur dossier disciplinaire.

Alors que les supporters polonais vérifiaient furieusement leurs téléphones pour garder un œil sur les débats et avec tous les yeux sur si des joueurs polonais avaient reçu un carton jaune, il y a eu un dernier rebondissement dans les débats de mercredi.

Cela a été livré par le but de Salem Al Dawsari à la 95e minute qui a donné à la Pologne une différence de buts supérieure, assurant sa progression vers l’étape suivante.