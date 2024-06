Lionel Messi a traité les stars de Man Utd et du Bayern très différemment après la demande d’échange de maillot

La nouvelle recrue de Chelsea, Kendry Paez, a vécu un moment inoubliable dimanche lorsqu’il a eu la chance d’échanger son maillot avec Lionel Messi – mais la fortune des prodiges Alphonso Davies et Angel Gomes a été mitigée lorsqu’ils ont demandé son maillot à l’Argentin.

Davies du Bayern Munich et l’ancien joueur de Man United Gomes ont eu des expériences très contrastées lorsqu’ils ont demandé à Messi, Davies étant refusé tandis que Gomes profitait d’un moment de rêve.









Kendry a peut-être récupéré le maillot de Messi après la victoire 1-0 de l’Argentine contre l’Équateur ce week-end, mais l’arrière latéral du Bayern Davies n’a pas eu la même chance en révélant que le vainqueur du Ballon d’Or en série avait catégoriquement refusé d’échanger après le 8-2 du Bayern. La défaite du Barça en Ligue des champions en 2020.

Cependant, l’ancien joueur de Manchester United, Angel Gomes, a raconté comment, non seulement il a réussi à mettre la main sur le maillot de Messi, mais que l’ancien joueur du PSG a même demandé le maillot de Gomes en retour. L’arrière latéral du Bayern, Davies, a révélé qu’il avait tenté de mettre la main sur le maillot de l’ancien joueur du Barça après l’humiliation du Bayern contre Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions.

Le Canadien a révélé que, bien qu’il ait tenté d’obtenir le maillot, sa tentative a échoué en disant : « Oui, je l’ai demandé, mais je pense qu’il était un peu contrarié. Mais ça va. La prochaine fois, j’espère.

L’ancien jeune de United, Gomes, a une histoire très différente lorsqu’il s’agit d’échanger des maillots avec Messi. L’international anglais U21 joue désormais en France pour Lille après avoir passé du temps à United de 2017 à 2020 et il a expliqué comment il s’était heurté au septuple vainqueur du Ballon d’Or Messi lorsque Lille a rencontré le PSG en février 2022 – et ce qui s’est passé. après avoir trouvé le courage de demander son maillot à l’Argentin après le match.

Le joueur lillois Angel Gomes n’en revenait pas quand Lionel Messi voulait aussi son maillot ( Paris Saint Germain)



Gomes a déclaré à Football Focus en mai 2023 : « C’était comme un moment de fanboy, je ne peux pas mentir. [He] m’a donné sa chemise, il a enlevé son T-shirt et il me l’a donné. Et pour moi, je me disais : « Très bien, jours heureux », comme des acclamations. Et il m’a dit : « Attends, tu ne me donnes pas ta chemise ? »

« Je me suis dit : ‘Quoi, tu veux ma chemise ?!’ Il m’a dit : « Ouais », alors je me suis dit : « Très bien ». De le regarder à la télévision, de regarder des vidéos de lui en train de jouer, de jouer contre lui et de récupérer son maillot, c’était surréaliste pour moi.

Le fait que Gomes ait pu décrocher le maillot de l’Inter Miami est en quelque sorte un coup majeur, Messi ayant déclaré dans le passé que la légende du Real Madrid, Zinedine Zidane, était le seul joueur avec lequel il avait jamais demandé d’échanger des maillots.

Davies n’a pas eu beaucoup de chance pour obtenir le maillot de Messi lorsque les deux se sont rencontrés en Ligue des champions en 2020 ( (Reuters)



Il a été rapporté que Messi participe très rarement à un match sans une abondance de demandes d’échange de maillot, et s’adressant à la télévision argentine, Messi a déclaré : « Je ne demande pas de maillot, je les échange habituellement, mais j’ai demandé [Zinedane] Zidane une fois. S’il y a un Argentin, je l’échange avec lui, mais, à moins que quelqu’un ne me le demande, je ne le demande à personne.





Interrogé par le Héraut de Miami Là où Messi stocke la quantité limitée de maillots qu’il collectionne, le maillot d’Angel Gomes étant également à l’honneur, il a déclaré : « Je les ai tous conservés chez moi, à Barcelone, où j’ai tous les souvenirs importants de ma carrière ».

