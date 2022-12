Lionel Messi a-t-il déjà remporté la Coupe du monde ?

Lionel Messi dispute actuellement sa cinquième Coupe du monde lors du tournoi 2022 au Qatar, après avoir joué pour la première fois pour l’Argentine lors de la Coupe du monde 2006.

Cependant, bien qu’il soit largement considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps, Messi n’a jamais remporté la Coupe du monde lors de ses quatre tentatives précédentes.

Il a atteint les quarts de finale avec son pays lors de sa première tentative, alors qu’il n’avait que 19 ans. Quatre ans plus tard, en Afrique du Sud, l’Argentine a été éliminée au même stade, bien que Messi ait eu beaucoup plus d’occasions d’approfondir le tournoi à l’avenir.

En effet, 2014 a offert la meilleure chance qu’il ait eue dans sa carrière. L’Argentine a remporté les trois matches de groupe – contre la Bosnie-Herzégovine, l’Iran et le Nigeria – avant de battre la Suisse et la Belgique en huitièmes de finale et quarts de finale.

Les meilleures offres du jour sur les chemises argentines (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Un match nul et vierge contre les Pays-Bas lors de leur demi-finale a conduit le match à une séance de tirs au but, l’Argentine progressant après que Messi, Sergio Aguero, Ezequiel Garay et Maxi Rodriguez aient tous envoyé leurs tirs au but.

Cependant, la défaite face à l’Allemagne en finale a mis fin au rêve de Messi de remporter le trophée de la Coupe du monde, ce qu’il cherche désespérément à réaliser au Qatar.

Il a cependant reçu le Ballon d’or, remis au meilleur joueur du tournoi. Ses quatre buts et une passe décisive lui ont valu de remporter le prix dans des circonstances quelque peu controversées, de nombreux critiques suggérant qu’il n’aurait pas dû recevoir la distinction.

Il y a quatre ans, en Russie, l’Argentine a été éliminée en huitièmes de finale par la France lors d’une défaite palpitante 4-3. L’équipe sud-américaine pourrait encore affronter la France en finale du tournoi de cette année, avec Messi en pleine forme et cherchant à se venger.

Au total, Messi a disputé 24 matchs de Coupe du monde, marquant dix buts.

Il n’a disputé qu’une seule fois une demi-finale et une seule fois une finale – toutes deux la même année – et pour remporter la Coupe du monde et soulever le trophée Jules Rimet le dimanche 18 décembre, il devra mener son équipe argentine. devant la Croatie en demi-finale, et un de la France ou du Maroc dans l’événement phare.