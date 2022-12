Lionel Messi a sauvé l’Argentine contre les Pays-Bas

LUSAIL, Qatar – Si Lionel Messi doit enfin remporter la Coupe du monde, il le fait à la dure. Le génie ne peut vous emmener que si loin, surtout si votre équipe est aussi imparfaite que l’Argentine de Messi, mais l’histoire de conte de fées peut toujours avoir une fin parfaite.

Cela pourrait même arriver avec la ligne de paiement ultime de Cristiano Ronaldo étant de l’autre côté avec le Portugal (s’ils sortent du côté de la fourchette qui comprend la France, l’Angleterre et le Maroc) quand c’est le cas. Mais mettons un frein au fantasme, pour l’instant.

Après 80 minutes du quart de finale contre les Pays-Bas au stade Lusail, tous ceux qui regardaient auraient pu être pardonnés de s’être laissé emporter par le récit de Messi – que Qatar 2022 se terminerait avec le joueur de 35 ans mettant la main sur le seul trophée majeur qu’il n’a pas encore gagné.

Messi avait produit sa meilleure performance de cette Coupe du monde – et c’était magique – pour mettre l’équipe de Lionel Scaloni devant 2-0 et apparemment se diriger vers une demi-finale contre la Croatie mardi. L’attaquant du Paris Saint-Germain avait créé le premier but de Nahuel Molina en première mi-temps avec une passe d’une qualité sublime avant de doubler l’avance de l’Argentine sur penalty à la 73e minute.

Les étapes finales auraient dû être sur le régulateur de vitesse, mais Wout Weghorst a marqué deux fois – une tête à la 83e minute, puis en terminant l’un des coups francs les meilleurs et les plus intelligents que vous verrez probablement, 11 minutes après le temps d’arrêt, pour dessiner le Niveau néerlandais. Et ce n’était pas dans le script. L’histoire de Messi n’aurait vraiment pas dû être transformée en cauchemar par un avant-centre géant qui a été signé par Burnley pour les garder en Premier League la saison dernière. Une tâche qu’il n’a pas réussi à réussir, marquant seulement deux fois en 20 matchs.

Mais juste au moment où l’une des carrières les plus brillantes du football semblait sur le point de se voir refuser la fin de son rêve par un compagnon attaquant d’une pauvre équipe néerlandaise, les dieux du sport sont revenus du côté de Messi et de l’Argentine alors que les champions de la Copa America ont tenu bon pour gagner une séance de tirs au but. , avec Messi marquant le premier dans une victoire 4-3.



Cela a mis fin à un match de mauvaise humeur, avec 11 réservations argentines, deux confrontations de masse entre les deux groupes de joueurs et des célébrations provocantes et stimulantes à la fin par l’Argentine devant ses adversaires battus. Mais il y a tellement d’émotion et de désespoir dans cette équipe argentine, peut-être à Messi, que les scènes laides de la victoire pourraient bien être compréhensibles.

Et quand la poussière sera retombée, peut-être que cette Coupe du monde avait besoin d’une victoire de l’Argentine, malgré la négativité à la fin. Après tout, le football au plus haut niveau devrait être synonyme de moments de fantaisie, d’images qui durent toute une vie, et Messi en a livré une avec la superbe passe inversée à Molina.

Avant la contribution révolutionnaire de Messi, les Néerlandais menaçaient d’étouffer cette rencontre avec leur football passif et averse au risque. L’entraîneur Louis van Gaal s’est hérissé des critiques de son approche tactique de la part des médias néerlandais – un journaliste a déclaré à l’entraîneur néerlandais que regarder son équipe était comme “grincer des dents” – mais cela les avait amenés au bord d’un affrontement en demi-finale avec la Croatie. (qui a plus tôt évincé le Brésil aux tirs au but dans un match tout aussi mémorable), on ne peut donc pas reprocher à van Gaal d’avoir tenté de tirer le meilleur parti de son équipe limitée.

Mais imaginez une demi-finale de Coupe du monde entre les Pays-Bas et la Croatie mardi, avec Messi regardant de loin et l’Argentine et ses incroyables supporters à la maison, attendant toujours de mettre fin à leurs 36 ans d’attente pour un troisième triomphe en Coupe du monde. Ce n’est pas ce dont cette Coupe du monde a besoin. Il a besoin du facteur Messi et de sa poursuite continue de la réalisation qui lui donnerait un statut égal à Diego Maradona dans les cœurs argentins.

Il a besoin des milliers de supporters argentins pour remplir les stades de leur couleur et de leur bruit, il a besoin d’un géant sud-américain pour chasser une première Coupe du monde depuis le Brésil en 2002, et il n’a pas besoin que les Pays-Bas jouent au football avec un manuel obsolète, comme Messi a déclaré après le jeu de “longs ballons aux grands joueurs”.

Mais peu importe ce que l’Argentine fera à partir de maintenant, Messi nous a au moins peut-être donné l’image déterminante sur le terrain de Qatar 2022 avec sa passe à Molina. Les jambes de Messi ne bougent plus aussi vite que son esprit brillant. Vous pouvez le voir parfois lorsqu’il s’éloigne d’un adversaire avec une déviation ou une feinte, plutôt que l’accélération du rythme qu’il possédait autrefois à son apogée absolue.

Mais Messi connaît ses limites et il a changé son jeu pour les surmonter. Il y a quelques années, alors qu’il entrait dans le champ de tir, il mettait le pied sur l’accélérateur et se lançait, mais cette fois-ci, il savait qu’il ne pourrait pas traverser seul une défense hollandaise bondée. Il a donc laissé le milieu de terrain Frenkie de Jong dans son sillage en traversant le bord de la surface de réparation avant de repérer l’arrière Molina du coin de l’œil et de libérer instantanément le défenseur avec une passe inversée dans la surface de réparation. Virgil van Dijk a tenté de faire une faute sur Molina juste au moment où il tirait au but, mais le défenseur de Liverpool n’a pas pu décourager l’Argentine.

Messi a éclaté de joie avec ses coéquipiers. Il ne peut pas échapper à l’ombre de Maradona, qui a remporté la Coupe du monde presque à lui seul en 1986. Mais la passe de Messi était similaire à celle de son grand prédécesseur contre le Brésil lors du tournoi de 1990, lorsque Maradona a résisté à un groupe de défenseurs avant de jouer un match nul. passe pour Claudio Caniggia, qui a marqué pour gagner le match. Vérifiez et comparez les deux passes visionnaires.

Mais alors que l’éclat de Messi était visible avec cette passe, sa détermination et sa ténacité l’étaient aussi alors que l’Argentine peinait en prolongation et quand il a montré des nerfs d’acier pour prendre le premier penalty lors de la fusillade.

Messi n’est peut-être plus ce qu’il était, mais il a montré contre les Néerlandais qu’il pouvait tout faire pour entraîner l’Argentine vers la gloire – le bon, le dur et le laid. Que ce soit avec de la soie ou de l’acier, Messi garde en vie ses espoirs et ceux de l’Argentine. Et la Coupe du monde est tellement meilleure pour cela.