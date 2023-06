Lionel Messi a RÔTI le PSG et a dit à Kylian Mbappe qu’ils n’étaient pas un grand club, selon des informations

Lionel Messi quitte le PSG – mais pas avant de dire à Kylian Mbappe de faire la même chose et de narguer Les Parisiens pour avoir une culture gagnante.

C’est selon de nouveaux rapports qui disent que la légende argentine n’a pas perdu l’amour avec ses anciens employeurs français, après son départ de la capitale française. Messi a remporté le titre deux fois au cours de ses deux saisons en Ligue 1, a ajouté la Coupe du monde et semble susceptible de décrocher un deuxième Ballon d’Or pour démarrer – mais a traversé une période difficile depuis son départ de Barcelone il y a deux ans selon ces normes élevées de GOAT. .

Les fans du Paris Saint-Germain n’ont pas trop apprécié le Flea, le considérant comme un symbole de la culture extravagante et fastueuse entourant le club qatari. Avec Messi maintenant sur le chemin de l’Inter Miami, cependant, il ne se sent pas d’humeur à pardonner – et est même allé jusqu’à dire à Kylian Mbappe qu’il devrait également penser à son prochain déménagement…

Lionel Messi a dit à Kylian Mbappe qu’il méritait « un vrai projet » – prenez ça, le PSG…

Défense centrale en Espagne ont affirmé que le coup de grâce de Messi au PSG était d’essayer de tenter Mbappe, lui disant qu’il méritait mieux que les géants français.

« Je préférerais que tu ailles au Barça mais, si tu veux aller à Madrid, fais-le », aurait dit le meneur de jeu à son collègue français, ajoutant : « Tu mérites un vrai projet : un projet gagnant. »

Barcelone n’est même pas encore liée à Mbappe – donc s’ils contournent par miracle les lois FFP sérieuses pour le faire entrer, laissez-nous à FFT soyez le premier à suggérer que Messi mérite une commission d’enquête sérieuse pour le Français.

Kylian Mbappé mérite-t-il mieux que le PSG ? (Crédit image : Getty Images)

La brûlure est susceptible de contrarier le PSG, qui a infligé une amende et suspendu Messi pour un voyage imprévu en Arabie saoudite vers la fin de la saison, juste avant qu’il ne confirme qu’il quitterait complètement le club. Mbappe est désormais fortement lié au Real Madrid – mais son départ semble compliqué alors que le joueur de 24 ans se dérobe à l’un des plus gros contrats du football mondial.

Pourtant, Messi tire peut-être des coups, mais il n’a pas tout à fait tort. Le PSG a valsé vers un 11e titre record cette saison pour se débarrasser de Saint-Etienne, 10 fois champion, mais s’est éliminé des huitièmes de finale de la Ligue des champions lors des deux saisons du vainqueur de la Coupe du monde dans le football français.

Lionel Messi ne s’est pas amusé à Paris (Crédit image : Getty Images)

Depuis 2017 – l’année où Mbappe et Neymar se sont joints pour une dépense combinée de près de 400 millions de livres sterling – le PSG n’a dépassé que deux fois les huitièmes de finale de la première compétition européenne. Après avoir atteint la finale au Portugal en 2020, le manager Thomas Tuchel a été limogé du club quelques mois plus tard… avant de défendre son titre avec Chelsea en 2021. Ouch.

Maintenant, les champions de France semblent prêts pour une réinitialisation avec Neymar qui cherche également à partir. Messi s’associera à l’Inter Miami, propriété de David Beckham, cette saison pour devenir sans doute la plus grande star de la Major League Soccer.

Il doit vraiment être mécontent du Paris Saint-Germain pour suggérer d’aller chez les grands rivaux de Barcelone, attention…