Lionel Messi a rejeté l’offre de l’Arabie saoudite d’une valeur de 1,5 milliard d’euros: rapport

Lionel Messi aurait rejeté une offre du club saoudien Al-Hilal d’une valeur de 1,5 milliard d’euros, choisissant plutôt de signer pour l’Inter Miami.

Mercredi, l’Argentin a confirmé qu’il rejoindrait l’équipe MLS détenue par David Beckham après l’expiration de son contrat avec le PSG, mais pas avant qu’Al-Hilal ne lance une offre de dernière minute pour tenter de convaincre Messi de signer pour eux.

Selon SE DÉBROUILLER journaliste Helena Condisl’accord présenté à Messi comprenait un contrat de trois ans dans lequel il gagnerait 500 millions d’euros par saison.

« Al-Hilal a lancé une dernière offensive pour Messi à la dernière minute », a tweeté Condis. « Depuis l’Arabie saoudite, ils lui auraient proposé 1,5 milliard d’euros pour 3 ans. 500 millions par saison. »

Condis a également déclaré que les Saoudiens avaient été rendus « fous » en voyant Messi décider de déménager à l’Inter Miami, choqué et déçu que le footballeur légendaire n’ait pas accepté leur offre de rejoindre une ligue en pleine croissance contenant des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. déjà.

À l’issue de leurs négociations infructueuses, Al-Hilal aurait déclaré aux représentants de Messi que la proposition astronomique présentée, qui aurait fait de lui le footballeur le plus riche de l’histoire, ne serait pas au même niveau dans un an s’il envisageait de déménager.

Cependant, Messi a depuis clarifié sa décision. L’Arabie saoudite n’a jamais semblé être une destination probable, le joueur de 35 ans déclarant que si Barcelone restait un « rêve » pour lui, il devait également tenir compte de ce que sa tête lui disait : déménager à l’Inter Miami.

Lors d’un entretien avec Mundo Deportivo et sportil a expliqué qu’il n’était pas possible de retourner au Barça en raison des problèmes financiers du club, alors il a plutôt choisi un endroit qui, selon lui, le rendra plus heureux en tant que personne et en tant que joueur.

« Je suis à un point où je veux sortir un peu des projecteurs, penser davantage à ma famille », a déclaré Messi. « J’ai eu deux ans où j’étais tellement malheureux sur le plan personnel que je n’ai pas apprécié.

« J’ai eu ce mois qui a été spectaculaire pour moi parce que j’ai gagné la Coupe du monde, mais à part ça, ce fut une période difficile pour moi. Je veux retrouver la joie, profiter de ma famille, de mes enfants, du quotidien. «