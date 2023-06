Lionel Messi à Miami, dopant les ventes de billets de la Major League Soccer

Lionel Messi célèbre son deuxième but du match entre le Honduras et l’Argentine au Hard Rock Stadium de Miami, le 23 septembre 2022.

Cela fait trois jours que la légende du football Lionel Messi a choqué le monde du football en annonçant son transfert au club MLS Inter Miami FC après s’être séparé du Paris Saint-Germain, et les prix des billets dans la ligue montent déjà en flèche.

Marché secondaire des billets StubHub affirme que les ventes pour les matchs de l’Inter Miami commençant en juillet ont augmenté de près de 28 fois depuis l’annonce.

Les matchs à partir de juillet 2023 ont déjà vendu autant de billets que toute la saison 2022 par rapport à la même période l’an dernier, a indiqué la société de billetterie.

La chance de voir Messi, largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps et vainqueur de la Coupe du monde de l’année dernière, ne sera pas bon marché.

Le prix moyen des billets sur StubHub pour l’équipe appartenant à David Beckham a été multiplié par 4,5, passant de 24,52 $ à 124,51 $ depuis la publication de la nouvelle.

Un autre site de billetterie secondaire, Vivid Seats, a rapporté que le prix moyen pour assister à un match de Coupe des ligues entre Cruz Azul de la Ligue mexicaine et l’Inter Miami a grimpé de 1 021 %. Le 4 juin, un billet coûtait 122 $, et six jours plus tard, ce même billet coûtait 1 413 $.

En quelques jours seulement, l’Inter Miami est passée de la septième équipe la plus vendue de la saison 2023 à la quatrième équipe la plus vendue pour les ventes de la saison sur StubHub.

« L’offre est limitée », a déclaré l’analyste des affaires sportives Joe Pompliano sur « Last Call » de CNBC.

« Si vous regardez le stade de Miami, ils n’ont que 18 000 places. Quand vous regardez à travers l’Europe, à Barcelone en particulier [where Messi spent most of his career], ils ont 100K sièges. Il y a un déséquilibre fondamental dans l’équation de l’offre et de la demande que nous observons », a-t-il ajouté.

C’est tout pour une équipe qui siège dernière place dans la Conférence Est de la MLS et est maintenant à la recherche d’un nouvel entraîneur après avoir récemment congédiement de l’entraîneur de troisième année Phil Neville.

Ce n’est pas seulement Miami qui voit la hausse – les futurs concurrents de Messi voient également une bosse.

« Messi sera un tirage au sort pour les fans de football à travers le pays, attirant les fans vers des matchs à l’extérieur un peu comme nous le voyons avec les grandes stars de la NFL et de la NBA », a déclaré Adam Budelli, porte-parole de StubHub.

Messi et l’Inter Miami devraient visiter le LAFC au SoFi Stadium le 3 septembre. Saison LAFC, selon les données de StubHub.

À Miami, il n’y a pas que les ventes de billets qui connaissent une belle hausse. La marchandise décolle également.

Les fanatiques ne commenceront pas à imprimer les maillots du Messi Inter Miami FC tant que l’accord ne sera pas officiel, mais les fans ramassent déjà en grand nombre l’équipement de l’équipe.

La plate-forme sportive numérique indique que plus de marchandises Inter Miami ont été vendues depuis mercredi que les deux mois précédents combinés.

Depuis mercredi, l’Inter Miami est l’une des cinq équipes les plus vendues dans tous les sports du réseau Fanatics.

Pendant ce temps, l’Inter Miami se prépare à tirer profit de son futur public mondial.

Selon Josh Gerben, avocat en marques chez Gerben Law, l’équipe déposé une demande 5 juin pour déposer la phrase « LIBERTAD PARA SOÑAR », la traduction espagnole du slogan de l’équipe, « Freedom to Dream ».