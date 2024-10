Lionel Messi à la Coupe du Monde des Clubs a du sens – mais comment il y est arrivé est ridicule

La FIFA ne s’en cache plus.

Quand on a désespérément besoin d’un gros contrat de diffusion et de quelques sponsors américains majeurs dans les prochains mois, le temps de la subtilité est révolu.

Lionel Messi L’Inter Miami s’est qualifié – le mot qualifié faisant plus de gros travail qu’un skinflint ramassant la note du bar après une grande soirée – pour la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de l’été prochain, massivement élargie, qui se jouera aux États-Unis.

Comment et pourquoi avoir Lionel Messi L’Inter Miami a-t-il été jugé digne de figurer parmi les 32 meilleurs clubs de football du monde ? Pourquoi, en remportant le Bouclier des Supporters 2024 en MLS, bien sûr !

Et où aura lieu le premier match du tournoi de l’été prochain ? A Miami, bien sûr !



L’Inter Miami célèbre la victoire du Supporters’ Shield (Chris Arjoon/AFP via Getty Images)

Si tout cela semble beaucoup trop pratique, eh bien, c’est parce que c’est le cas. Miami et Messi étant impliqués dans un tournoi mondial qui a désespérément besoin d’être un succès financier dès le départ, cela a du sens pour la FIFA, mais est-ce logique pour les gens normaux ?

En offrant une place à Miami via le Supporters’ Shield, qui est le trophée (OK, bouclier) remis à l’équipe de MLS ayant le meilleur bilan sur la saison régulière (mais avant que les grands barrages de fin de saison de la Coupe MLS ne décident de la champions), la FIFA a mis en lumière la légitimité et l’authenticité de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs. Oui, laissez vos visages stupéfaits.

Pour être juste envers Miami, ils viennent de battre le record de la MLS pour le plus grand nombre de points gagnés en saison régulière, avec 74 en 34 matches, un total atteint lors de la dernière journée de la campagne lorsqu’ils ont battu le New England Revolution 6-2 avec un but de Messi. un triplé de 11 minutes sur le banc et Luis Suarez marquant deux fois.

Il s’agit du premier trophée MLS de Miami depuis qu’il a rejoint la ligue en tant qu’équipe d’expansion en 2020, après avoir remporté la Coupe des Ligues (un tournoi pour les équipes de la MLS et de la Liga MX, la première division du football des clubs mexicains) l’année dernière.

« Vous avez montré qu’aux États-Unis, vous êtes toujours le meilleur club sur le terrain », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui était sur le terrain de Miami pour les grandes célébrations du Supporters’ Shield. « Par conséquent, je suis fier d’annoncer qu’en tant que l’un des meilleurs clubs du monde, vous êtes des participants mérités à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. »



La première Coupe du Monde des Clubs new-look aurait-elle pu avoir lieu aux États-Unis sans Messi ? (Chris Arjoon/AFP via Getty Images)

Que vous pensiez ou non que Miami devrait être intégré au tournoi, il y a deux points évidents à contester dans ces citations.

Miami n’a pas prouvé qu’il était « systématiquement le meilleur club » des États-Unis. Ils ont définitivement prouvé qu’ils étaient le meilleur club de la Conférence Est de la MLS, qui ne représente que la moitié des États-Unis (et quelques morceaux du Canada). Oui, ils sont restés invaincus lors de leurs six matches de championnat cette saison contre des équipes de la Conférence Ouest, mais ils n’en ont remporté que trois. C’est un peu comme dire que le Celtic a prouvé qu’il était la meilleure équipe du Royaume-Uni en remportant le titre écossais. « L’un des meilleurs clubs du monde », Gianni, vraiment ? Ils ont peut-être des légendes âgées qui jouent pour eux, mais si vous ne pouvez pas garantir qu’ils battront, disons, Crystal Palace demain lors d’un match nul unique, ils n’obtiendront pas ce surnom.

Miami devient le 31e club à atteindre la Coupe du Monde des Clubs et le seul à se qualifier uniquement via un championnat national. Jusqu’à présent, les 30 autres ont participé à des compétitions à l’échelle du continent ou à des classements entre équipes dudit continent. En termes simples, soit gagner un tournoi de la confédération, soit avoir un bon bilan constant dans des compétitions impliquant des équipes de plusieurs nations.

L’Afrique (via la Ligue des Champions de la CAF) compte quatre équipes qui participeront à la Coupe du Monde des Clubs, tout comme l’Asie (Ligue des Champions de l’AFC). L’Europe en compte 12 (UEFA Champions League), la région Amérique du Nord et Centrale et Caraïbes en compte quatre via la Ligue des Champions de la CONCACAF, l’Amérique du Sud (CONMEBOL Libertadores) en compte cinq et il y en a un de l’OFC via le classement du continent, à savoir Auckland City, et un du pays hôte, qui est Miami.

Comment se qualifiera la 32e et dernière équipe ? La FIFA le donnera-t-elle aux Disney+ All Stars ? Peut-être un Mohammed bin Salman Select XI ?

Eh bien non, ce sera le champion de la Copa Libertadores 2024, qui rejoindra ses vainqueurs de 2021 (Palmeiras), 2022 (Flamengo), 2023 (Fluminense) et les deux clubs les mieux classés de la confédération CONMEBOL, River Plate et Boca Juniors. Bien. Cela fonctionne.

Même si les mêmes critères signifient que Chelsea se qualifie parce qu’il a remporté la finale de la Ligue des champions 2021, un triomphe qui impliquait il y a si longtemps Roman Abramovich, Thomas Tuchel (il y a quatre managers de Chelsea), Timo Werner et Olivier Giroud, il y a une validation parce qu’ils ont gagné. Le plus grand tournoi d’Europe.

Et même si les critères de classement signifient que les Autrichiens du Red Bull Salzbourg, qui ont perdu leurs deux premiers matches de Ligue des champions cette saison 3-0 et 4-0, se faufilent d’une manière ou d’une autre bien qu’ils n’aient dépassé la phase de groupes de la Ligue des champions qu’à une seule occasion au cours des quatre derniers. des années, encore une fois, qu’il en soit ainsi. Soyez vous-même, FIFA.

Il ne s’agit pas d’un reproche à l’idée qu’une équipe du pays hôte se voit attribuer une place dans la compétition. Loin de là. Là devrait être une équipe à domicile dans le tournoi, tout comme le pays hôte est à juste titre assuré d’une place dans la Coupe du Monde. La FIFA ne pouvait pas garantir qu’il y aurait une équipe locale via la CONCACAF (il s’avère que les Seattle Sounders sont impliqués dans la victoire de la Coupe des Champions de la confédération en 2022), donc affirmer d’emblée qu’une équipe américaine serait là n’est pas un problème. . Sauf qu’ils n’ont annoncé qu’hier que l’équipe gagnante du Supporters’ Shield se qualifierait.

ALLER PLUS PROFONDE La Coupe du Monde des Clubs a enfin des sites – mais de nombreuses questions demeurent

Comment auraient-ils dû procéder autrement ? Un endroit générique pour garantir une certaine implication américaine n’aurait pas été du tout déraisonnable.

Ceci est courant au tennis, où les meilleurs joueurs qui n’ont peut-être pas un classement suffisamment élevé pour atteindre l’un des quatre événements du Grand Sam pour une raison quelconque, comme une blessure à long terme, peuvent se voir attribuer une place à Wimbledon ou à l’US Open. Goran Ivanisevic a déjà remporté Wimbledon en tant que wildcard et Andy Murray et d’innombrables Britanniques se sont vu attribuer des places au tournoi de Londres au fil des ans. Cela augmente la fréquentation et les chiffres d’audience de la télévision.

Placer Miami dans la Coupe du Monde des Clubs pour la même raison, en tant que wildcard qui attirerait une plus grande fréquentation et attirerait plus de regards pour peut-être regarder Messi contre de vieux ennemis, le Real Madrid ou son ancien mentor de Barcelone, Pep Guardiola et Manchester City, ne se sentirait pas particulièrement faux.

Mais en inventant les règles à bras le corps et en donnant à l’équipe Supporters’ Shield une place au lieu des vainqueurs de la Coupe MLS (que Miami pourrait bien remporter début décembre) ou peut-être en organisant un match unique entre les vainqueurs du Shield et de la Coupe. s’ils sont différents, vous vous exposez au ridicule. D’autant plus que vous avez qualifié cette compétition de « compétition mondiale de clubs la plus grande, la plus inclusive et la plus fondée sur le mérite » qui ait jamais existé.

Une concurrence qui lutte déjà pour sa respectabilité vient de subir un nouveau coup dur pour sa réputation.

(Photos du haut : Lionel Messi et Gianni Infantino ; Getty Images)