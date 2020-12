Kevin-Prince Boateng a exhorté son ancien coéquipier Lionel Messi à «honorer» la mémoire de Diego Maradona en rejoignant Naples.

Maradona est décédé à l’âge de 60 ans le mois dernier et Messi a rendu hommage à son compatriote avec un geste émotionnel après avoir marqué contre Osasuna.

Pendant ses jours de jeu, Maradona a mis fin à une brève période avec Barcelone en rejoignant Napoli pour un montant record de 6,9 ​​millions de livres sterling en 1984.

L’Argentin a mené le club à la gloire de la Serie A, de la Coppa Italia et de la Coupe UEFA pendant sept saisons dans la ville du sud de l’Italie, où il a été traité comme un roi.

Pendant ce temps, Messi, 33 ans, est en rupture de contrat avec Barcelone à la fin de la saison, tandis que les spéculations sur son prochain mouvement continuent de s’intensifier.

Et Boateng – qui a passé six mois aux côtés de Messi lors d’un prêt au Barca l’année dernière – a exhorté le six fois vainqueur du Ballon d’Or à effectuer un changement sensationnel vers le stade nouvellement rebaptisé Diego Armando Maradona.

Il a dit ESPN : « Messi va terminer son contrat à Barcelone, [but] à quel point ce serait étonnant s’il appelait simplement Napoli et disait «je viendrai»?

« Ils ne donnent plus la chemise n ° 10, [but] J’adorerais honorer le n ° 10 de Maradona et j’adorerais venir jouer un an ou deux ans à Naples, sans penser à l’argent ou à rien, juste au cœur. «