Lionel Messi a du talent pour rendre Barcelone meilleur – Xavi

L’entraîneur de Barcelone, Xavi Hernandez, a déclaré avoir déclaré au président du club, Joan Laporta, qu’il aimerait que Lionel Messi revienne la saison prochaine et a déclaré qu’il parlait régulièrement à son ancien coéquipier d’un éventuel retour dans l’équipe.

Messi, 35 ans, a quitté le Barça il y a deux ans à la fin de son contrat, mais il sera disponible en tant qu’agent libre cet été à l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

« En ce qui concerne ce dont je suis responsable, le côté football, il ne fait aucun doute que si Messi revient, il nous aidera », a déclaré Xavi. Diario Sport lorsqu’on lui a demandé si le retour de Messi aurait du sens.

« J’ai dit cela clairement au président. Je n’ai aucun doute à ce sujet parce qu’il est toujours un créateur de différence, il a toujours faim, c’est un gagnant et c’est un leader.

« Nous n’avons pas une équipe avec le talent de 2010, par exemple, et qu’est-ce que Messi apporte? Il apporte du talent. Il est capable de fournir la passe finale, de tirer des coups francs, de marquer des buts. C’est un joueur différentiel dans le dernier tiers.

« Pour cette raison, et pour la façon dont je veux jouer, pour moi, il ne fait aucun doute qu’il ajouterait beaucoup. Mais cela dépend de lui. »

Xavi a déclaré que malgré ses discussions avec Messi, avec qui il a joué lors d’une période chargée de trophées à Barcelone, il ne sait pas ce que son ancien coéquipier pense de son avenir pour le moment.

Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

ESPN avait précédemment révélé qu’il quitterait le PSG à l’expiration de son contrat en juin, tandis qu’en plus du Barça, l’Arabie saoudite et la Major League Soccer s’intéressent également.

« C’est difficile de se mettre à la place d’un joueur qui a tout gagné », a ajouté Xavi. « Je ne sais pas quels doutes il pourrait avoir sur son retour cet été.

« Peut être [he could have doubts] parce que c’est un autre projet maintenant et parce que des acteurs importants avec qui il entretenait de bonnes relations, comme Busi [Sergio Busquets] et Jord [Alba], sont en train de partir. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête.

« Avec la relation que j’ai avec lui, je pense avoir été très clair. La porte lui est ouverte ici. Cela dépend de sa décision personnelle.

« Ce serait la même idée et le même modèle de jeu avec Messi. Leo pourrait jouer à différents postes : en tant que faux neuf, ailier, milieu de terrain, même à la base [of the midfield] arriver pour faire la dernière passe.

« Il est presque devenu milieu de terrain, il a cette capacité. Peut-être qu’il a perdu cette explosivité [he had when he was younger], mais nous avons vu un Messi extraordinaire à la Coupe du monde. Je pense toujours qu’il a des années devant lui au plus haut niveau. »

En plus du fait que Messi doit accepter de revenir, le Barça a également des obstacles financiers à franchir pour pouvoir re-signer un joueur qu’il ne pouvait pas se permettre de garder lorsqu’il a été contraint de partir en 2021.

Pour pouvoir enregistrer de nouveaux contrats déjà remis aux joueurs actuels de la première équipe et faire des signatures avant la saison prochaine tout en respectant les règles du fair-play financier de LaLiga, ils doivent d’abord économiser plus de 150 millions d’euros.

Cependant, avec les départs de Busquets et d’Alba, deux des plus gros revenus du club, ils ont commencé à réduire les salaires, tout en cherchant également à faire intervenir des frais de transfert pour les joueurs de l’équipe qui n’ont pas joué régulièrement cette saison. .