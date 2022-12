Lionel Messi a conduit l’Argentine à affronter la Croatie pleine d’entrain

L’Argentine et Lionel Messi affrontent la Croatie mardi dans une demi-finale de Coupe du monde qui oppose le flair sud-américain à la ruse de Luka Modric et à une combativité remarquable.

Mercredi, lors de la deuxième demi-finale, la France, championne en titre, affrontera le Maroc, la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde.

Mais d’abord, tous les regards seront tournés vers le stade caverneux de Lusail, où Messi, aujourd’hui âgé de 35 ans, tentera de guider l’Argentine vers la finale pour la deuxième fois en huit ans contre les finalistes battus en 2018.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Messi, qui a subi une défaite face à l’Allemagne lors de la finale de 2014, cherche désespérément à couronner une carrière extraordinaire en remportant enfin la Coupe du monde et en imitant une autre légende argentine, feu Diego Maradona.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a joué un rôle central dans la victoire houleuse de vendredi en quart de finale contre les Pays-Bas, lorsqu’un record de 18 cartons jaunes a été montré et que des joueurs des deux côtés ont été impliqués dans une mêlée alors que l’arbitre luttait pour reprendre le contrôle.

Le match s’est terminé avec des joueurs argentins semblant narguer leurs adversaires néerlandais désemparés avant de sprinter pour célébrer après une victoire aux tirs au but.

Même Messi, normalement aux manières douces, a été pris dans le mauvais sang, criant des injures aux joueurs néerlandais alors qu’il était interviewé après le match.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a défendu la conduite de ses joueurs lors d’une conférence de presse à la veille du match lundi, insistant sur le fait qu’ils n’avaient aucune raison de s’excuser.

“Le match de l’autre jour a été joué de la bonne manière par les deux équipes. C’est ça le football”, a déclaré l’entraîneur argentin de 44 ans.

« Je n’achète pas cette idée que nous ne savons pas comment gagner. Le match s’est joué de la bonne manière.”

– La Croatie surprend encore –

La Croatie, qui a battu le Japon et le Brésil, favori avant le tournoi, aux tirs au but pour atteindre les quatre derniers, n’a pas remporté de match à élimination directe en temps réglementaire lors d’un tournoi majeur depuis qu’elle a terminé troisième de la Coupe du monde 1998.

Bien qu’il l’ait fait à la dure, le pays de 3,9 millions d’habitants a surpris le monde du football en atteignant la finale il y a quatre ans, où la France a anéanti ses rêves avec une victoire 4-2.

La Croatie, avec le meneur de jeu du Real Madrid Modric toujours en tête sur le terrain à l’âge de 37 ans, a de nouveau défié les chances de se tenir au bord d’une deuxième finale consécutive.

L’entraîneur Zlatko Dalic a déclaré qu’il souhaitait que le match de mardi reste dans les mémoires comme le “plus grand match” de l’histoire du pays.

“Lors de Coupes du monde consécutives, faire partie des quatre meilleures équipes nationales, c’est un succès extraordinaire pour la Croatie”, a déclaré Dalic.

“Cependant, nous en voulons plus”, a-t-il ajouté. “Je suis optimiste et j’ai pleinement confiance en mes joueurs. Ils ont montré leur grande qualité et leur force de caractère, et méritent d’être en finale.”

Dalic a déclaré qu’un manque d’énergie au Qatar, malgré les matchs marathon des deux derniers tours, ne serait pas un obstacle.

“Nous sommes toujours forts, avec de l’énergie et de l’enthousiasme, sans aucun doute”, a-t-il déclaré. “Nous allons tout donner, comme nous l’avons fait lors des matchs précédents.

« Contre l’Argentine, nous ferons de même, nous donnerons tout. Nous n’avons aucun problème de blessure. Ils ne se sentent pas fatigués.”

– Pris l’imagination –

La France est la grande favorite pour battre le Maroc et se rapprocher de la défense de son titre mercredi.

Mais la course historique de l’équipe africaine vers les demi-finales a captivé l’imagination d’un continent et ils ont été soutenus par des légions de fans au Qatar.

A LIRE AUSSI | Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous ne devrions pas revenir sur nos erreurs : Ashan Kumar, entraîneur des Tamil Thalaivas

Le match aura ajouté du piquant – la France était la puissance coloniale du Maroc et des centaines de milliers de personnes d’origine marocaine vivent et travaillent dans le pays.

La demande a été si forte que Royal Air Maroc a annoncé qu’elle prévoit 30 vols aller-retour supplémentaires pour emmener les fans euphoriques dans l’État du Golfe.

Le défenseur français Raphael Varane a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de complaisance de la part des détenteurs de la Coupe du monde.

“Nous savons que le Maroc n’est pas ici par hasard”, a-t-il déclaré. “C’est à nous, joueurs expérimentés, de nous assurer que tout le monde est prêt pour une autre bataille.”

Un homme qui sait comment gagner des Coupes du monde, la star brésilienne Ronaldo, a déclaré qu’il pensait que la France continuerait à remporter des couronnes mondiales consécutives.

Ronaldo, qui a marqué les deux buts alors que son pays a remporté la finale de la Coupe du monde 2002 contre l’Allemagne, a déclaré lors d’une table ronde médiatique qui comprenait l’AFP : “La France, match après match, confirme son statut de favori et je le considère toujours comme le grand favori. “

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici