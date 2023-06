Lionel Messi a choisi la MLS et a snobé un déménagement en Arabie saoudite

La superstar argentine Lionel Messi, largement considérée comme l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, a rejeté une offre très lucrative de l’Arabie saoudite, choisissant plutôt d’exercer son métier avec le club de football de la Major League Inter Miami.

L’annonce à succès est intervenue après des mois d’intenses spéculations quant à savoir si le joueur de 35 ans pourrait retourner dans son bien-aimé Barcelone, le club espagnol qu’il a déménagé pour rejoindre à l’adolescence mais qu’il a quitté à contrecœur en 2021. Cela a toujours semblé peu probable, cependant, étant donné le club. problème de longue date de se familiariser avec les règles du fair-play financier de la Liga.

On pensait généralement que Messi, qui a mené l’Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde de l’année dernière, choisirait de jouer pour Al-Hilal en Arabie saoudite après s’être séparé du champion de France Paris Saint-Germain.

De manière inattendue, Messi a déclaré mercredi qu’il avait choisi la franchise de Miami.

« J’ai pris la décision d’aller à Miami », a révélé Messi dans une interview aux médias espagnols Mundo Deportivo et Sport, selon une traduction.

« Je ne l’ai toujours pas fermé à 100%. Il me manque encore quelques choses, mais nous avons décidé d’aller de l’avant. Si Barcelone ne fonctionnait pas, je voulais quitter l’Europe, sortir des projecteurs et penser davantage à ma famille. »

Messi a déclaré qu’il estimait que le moment était venu de rejoindre la ligue américaine « pour vivre le football d’une manière différente et profiter du quotidien ».

Il a ajouté: « Évidemment, avec la même responsabilité et le même désir de vouloir gagner et de toujours bien faire les choses. Mais avec plus de tranquillité d’esprit. »