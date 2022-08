Lionel Messi a abandonné la liste des nominés pour la première fois depuis 2005 alors que Karim Benzema mène les prétendants

Lionel Messi a été exclu de la liste des 30 nominés au Ballon d’Or pour la première fois depuis 2005 après l’annonce des prétendants par France Football vendredi.

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema est en tête des nominés alors qu’il tente de remporter le premier Ballon d’Or de sa carrière. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Erling Haaland figuraient également sur la liste des nominés de cette année.

Il n’y avait pas non plus de place pour le coéquipier de Messi au Paris Saint-Germain, Neymar.

Trois joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis figurent parmi les 20 nominées pour le Ballon d’Or féminin : Catarina Macario, Alex Morgan et Trinity Rodman.

La gagnante de l’année dernière, Alexia Putellas, est l’une des cinq joueuses de Barcelone sur la liste malgré une grave blessure au genou à la veille des Championnats d’Europe de cet été, alors qu’il y a des places pour trois joueuses qui ont aidé l’Angleterre à la gloire de l’Euro, Millie Bright, Lucy Bronze et Beth. Hydromel.

La grande surprise, cependant, est venue des nominés masculins lorsque la série de 15 nominations consécutives de Messi, avec sept victoires, prend fin après une première saison décevante au PSG après son transfert choc de Barcelone l’année dernière. Le joueur de 35 ans n’a marqué que 11 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.

L’international français Benzema a connu une année sensationnelle après avoir joué un rôle influent en aidant Madrid à remporter le doublé en Liga et en Ligue des champions la saison dernière.

Le joueur de 34 ans a terminé la campagne 2021-22 en tant que meilleur buteur de la Liga avec 27 buts alors qu’il marquait à chaque tour à élimination directe de la Ligue des champions, et a également raté le but en finale après avoir vu un but refusé.

Il a également remporté l’argenterie sur la scène internationale après avoir aidé la France à remporter la Ligue des Nations de l’UEFA en octobre avec un but lors de la victoire 2-1 contre l’Espagne.

L’attaquant est le favori pour décrocher le Ballon d’Or après que le prix ait décidé de subir des changements radicaux cette année.

Le succès de Messi en 2021 sur Lewandowski était un choix controversé aux yeux du monde du football et France Football a annoncé plus tard que la période d’attribution correspondrait à la saison européenne principale plutôt qu’à l’année civile entière.

Mohamed Salah de Liverpool a également été nominé pour le prix après une campagne stellaire. L’attaquant a partagé le Soulier d’or de la Premier League avec Son Heung-Min de Tottenham Hotspur, nominé au Ballon d’Or, et a été nommé joueur de l’année de l’Association des footballeurs professionnels. Il a également remporté la plus haute distinction de la Football Writers ‘Association.

La liste des nominées féminines comprend également cinq joueuses qui ont aidé Lyon à vaincre Barcelone pour remporter la Ligue des champions la saison dernière. Outre Macario, Selma Bacha, Christine Endler, Aga Hegerberg et Wendie Renard sont reconnues.

L’Allemagne ouvre la voie avec trois nominés pour le Trophée Kopa, qui célèbre les meilleurs joueurs masculins de moins de 21 ans. Karim Adeyemi du Borussia Dortmund, Jamal Musiala du Bayern Munich et Florian Wirtz du Bayer Leverkusen figurent tous sur la liste, tout comme l’Angleterre dup Jude Bellingham et Bukayo Saka ainsi que le vainqueur de la Ligue des champions du Real Madrid Eduardo Camavinga et le prodige barcelonais Gavi.

Le héros de la finale de la Ligue des champions du Real Madrid, Thibaut Courtois, est en tête des nominés pour le trophée Yachine décerné au meilleur gardien de but.

Nominés au Ballon d’Or

Trent Alexandre-Arnold

Karim Benzéma

João Cancelo

Casemiro

Thibaut Courtois

Cristiano Ronaldo

Kévin De Bruyne

Luis Díaz

Fabinho

Phil Foden

Erling Haaland

Sébastien Haller

Harry Kane

Josué Kimmich

Raphaël Léao

Robert Lewandowski

Riyad Mahrez

Mike Maignan

Sadio Mané

Kylian Mbappé

Luka Modric

Christophe Nkunku

Darwin Nunez

Antonio Rüdiger

Mohamed Salah

Bernardo Silva

Son Heung-min

Virgile van Dijk

Vinicius Jr.

Dusan Vlahovic

Nominées au Ballon d’Or Féminin

Selma Bacha

Aïtana Bonmati

Millie Bright

Lucie Bronze

Kadidiatou Diani

Christine Endler

Ada Hegerberg

Marie-Antoinette Katoto

Sam Kerr

Catarina Macaire

Beth Mead

Vivianne Miedema

Alex Morgan

Léna Oberdorf

Asisat Oshoala

Alexandra Pop

Alexia Putellas

Wendie Renard

Trinité Rodman

Fridolina Rolfo

Nominés pour le Trophée Kopa

Karim Adeyemi

Jude Bellingham

Eduardo Camavinga

Gavi

Ryan Gravenberch

Nuno Mendès

Jamal Musiala

Josko Gvardiol

Bukayo Saka

Florian Wirtz

Nominés pour le Trophée Yachine

Yassine Bounou

Alisson Becker

Thibaut Courtois

Ederson

Mika Maignan

Édouard Mendy

Manuel Neuer

Jan Oblak

Kévin Trapp

Hugo Lloris