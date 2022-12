Lionel Andres Messi complète le football

Lionel Andres Messi, footballeur pour certains mais émotion pour beaucoup, a complété le football en remportant le titre de la Coupe du Monde de la FIFA qui était le seul trophée possible qui manquait à son armoire à trophées avant dimanche. Messi a réglé le débat sur le “Greatest Of All Time” (GOAT) en produisant des performances uniques de tous les temps dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Ce n’était pas une tâche facile pour le septuple vainqueur du Ballon d’Or car il a échoué quatre fois avant de réaliser son rêve d’enfant à l’âge de 35 ans.

Tout était écrit dans les étoiles pour que Messi mette la main sur le prestigieux trophée et grave son nom comme le plus grand de tous les temps. L’homme a fait croire à tout le monde que les bonnes choses prennent du temps et que l’important est de ne pas renoncer à ses rêves.

Dimanche, l’Argentine et la France ont organisé un spectacle inoubliable au stade Lusail de Doha. C’était sans doute la plus grande finale de l’histoire de la Coupe du monde où le match s’est terminé 3-3 après la prolongation. C’est le remplaçant Gonzalo Montiel qui a gardé ses nerfs et a frappé à la maison le coup de pied gagnant pour sceller une défaite atroce aux tirs au but pour les champions en titre, la France.

L’Argentine a remporté le trophée après avoir battu la France 4-2 aux tirs au but, mais ce n’était pas si facile. L’Albiceleste a dominé la majorité du match puisque Messi a marqué le premier but à la 22e minute en mettant le ballon à l’intérieur du poteau depuis le point de penalty. Le maestro argentin a gardé son calme pour envoyer le skipper français Hugo Lloris dans le mauvais sens et l’a aidé à prendre rapidement les devants.

Le joueur de grand match Angel Di Maria a rapidement rejoint la fête avec probablement l’un des meilleurs buts d’équipe de l’histoire de la finale de la Coupe du monde. Et s’il s’agit d’un but d’équipe, vous ne pouvez tout simplement pas empêcher Messi d’y participer car c’est lui qui a commencé le mouvement en lançant le ballon vers Julian Alvarez à droite qui a envoyé un ballon en profondeur à Alexis Mac Allister et il s’est enfui avec. et l’a passé à Di Maria devant le but alors que la France était rattrapée par Jules Kounde et Aurélien Tchouameni qui tentaient de revenir en arrière mais échouaient lamentablement. Di Maria n’a pas manqué l’occasion de doubler la mise pour l’Argentine.

Les géants sud-américains ont continué à contrôler le jeu jusqu’à la 79e minute lorsque Nicholas Otamendi a commis une faute sur Kolo Muani. Tous les regards étaient tournés vers la jeune star du football Kylian Mbappe et il l’a livré en marquant le but depuis le point de penalty.

L’Argentine a soudainement perdu sa concentration et il y a eu un autre but de la France grâce à une sublime frappe de Mbappe une fois de plus.

Lionel Scaloni a regroupé ses joueurs avant le début des prolongations alors que l’Albiceleste reprenait le contrôle du match. Cependant, il restait 2-2 à la 105e.

Messi a continué à faire des mouvements pour l’Argentine et cette fois il ne marchait pas sur le terrain, il courait dur pour réaliser ses rêves. Et il a encore une fois fait croire à tout le monde en inscrivant un but crucial à la 108e minute.

Cependant, Mbappe, qui est le coéquipier de l’Argentin au Paris Saint-Germain, s’est avéré être à nouveau l’ennemi juré. Leonardo Pardes a eu un handball dans la surface tout en essayant de détourner le regard d’une frappe puissante de l’attaquant du PSG. Et Mbappe a marqué un autre penalty à la 118e minute pour devenir le deuxième joueur de l’histoire à réussir un triplé en finale de la Coupe du monde.

Les champions de 2018 ont eu une autre chance d’écraser les rêves de l’Argentine, mais le grand homme Emiliano Martinez avait d’autres plans en réalisant un arrêt spectaculaire à la 123e minute du match.

Les deux meilleurs joueurs de la soirée – Messi et Mbappe – ont mené leurs équipes aux tirs au but avec les premiers coups de pied pour leurs équipes respectives. Le présent et l’avenir du football mettent les balles dans le filet en toute simplicité.

Cependant, Martinez s’est encore une fois imposé et a sauvé le tir de Kingsley Coman, tandis qu’Aurélien Tchouaméni a raté le cadre alors que l’Argentine battait la France 4-2.

Messi est devenu le premier joueur à remporter deux Ballons d’or dans l’histoire de la Coupe du monde, mais ses yeux n’étaient fixés que sur le trophée de la Coupe du monde alors qu’il l’embrassait juste après avoir remporté le prix individuel. Ce fut un pur moment de joie pour tous les fans de Messi et d’Argentine qui n’arrêtaient pas de rêver.

« C’est un coup très dur car on ne s’attendait pas à démarrer de cette façon. Nous nous attendions à obtenir les trois points qui nous auraient donné le calme. Mon message aux supporters est d’avoir la foi. Nous ne les laisserons pas seuls », a assuré Messi lorsque l’Argentine a perdu contre l’Arabie saoudite lors de son premier match de la pièce maîtresse.

Ce n’étaient pas de vains mots de la part du GOAT puisqu’il s’est chargé de lui-même dès le match suivant avec un but magnifique contre le Mexique. Il a également fait un show contre la Pologne malgré un penalty raté.

Avant Qatar 2022, Messi était souvent moqué pour son zéro but lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde et il a fait taire ses détracteurs en marquant des buts à chaque match à élimination directe cette fois. Il est devenu le premier joueur à marquer des buts en huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et finale d’une seule édition de la Coupe du monde.

Le triomphe l’a placé dans une liste d’élite car il a terminé le football en remportant tous les trophées possibles – titre de champion, coupe de la ligue, Ligue des champions de l’UEFA, Copa America et le plus grand de tous – la Coupe du monde.

En revanche, son plus grand rival Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à mettre la main sur le glorieux trophée lors de ses cinq tentatives. Notamment, le demi-dieu argentin Deogo Maradona n’a pas remporté le titre de la Ligue des champions ou de la Copa America au cours de son illustre carrière et la légende brésilienne Pelé n’a jamais joué en Europe.

