Le zoo de Singapour a accueilli un lionceau nommé Simba dans son règne animal à la suite d’une insémination artificielle qui, selon les responsables mardi, était une première pour la cité-État.

Il est rare que des lions soient conçus par insémination artificielle, la procédure ayant été réalisée avec succès pour la première fois en 2018 – aboutissant à deux oursons en Afrique du Sud.

Les populations de lions à l’état sauvage ont chuté de plus de 40 pour cent au cours des deux dernières décennies, avec environ 23 000 à 39 000 animaux matures, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature.

Il répertorie les lions comme vulnérables.

Le nouveau lionceau de Singapour, nommé d’après le personnage principal de Disney « Le Roi Lion », a été conçu avec le sperme d’un lion africain âgé.

Le père Mufasa, qui tire également son nom du film d’animation, était en mauvaise santé et n’a pas survécu à la procédure, a déclaré le zoo.

Simba, né en octobre, est pris en charge par sa mère Kayla et des gardiens de zoo, et est « en bonne santé et curieux », ont déclaré des responsables.

Une vidéo montrait Simba nourri avec une bouteille et jouant avec un ballon.