Lion : Thalapathy Vijay et Lokesh Kanagaraj ont des retombées ? Le producteur révèle la VÉRITÉ

Leo est l’un des films en langue tamoule les plus attendus avec Thalapathie Vijay, Sanjay Dutt, Arjun Sarja et bien d’autres personnes talentueuses. Leo le film est réalisé par le célèbre réalisateur du Sud Lokesh Kanagaraj. Il est dit que Leo fait partie de Univers cinématographique Lokesh mais les fans ont exprimé leurs doutes. Hier soir quand Bande-annonce de Léo a été lancé, il a reçu une réponse mitigée de la part du public. De plus, des spéculations ont augmenté sur les retombées de Lokesh et Vijay. Le duo réalisateur-acteur s’est-il vraiment disputé ? Lisez la suite pour en savoir plus…

Lokesh Kanagaraj et Thalapathy Vijay se sont-ils disputés ? Leo Le producteur fait la grande révélation

Depuis Bande-annonce de Léo a été lancé hier, le producteur de Leo, le SS Lalit Kumar a décidé de mener une session Ask Me Anything sur X, rapporte Galatta.com. Lors de la séance AMA, l’un des fans l’a interrogé sur la prétendue bagarre entre le réalisateur et l’acteur. Le SS Lalit Kumar a assuré aux fans que les rapports ne contenaient aucune vérité. Tout va bien entre Thalapathy Vijay et Lokesh Kanagaraj et le reste ne sont que des rumeurs sans fondement. Voilà, directement de quelqu’un qui est proche de Lokesh et Vijay.

Regardez la vidéo des fans de Vijay devenus gaga après le Bande-annonce de Léo lancez ici:

Bande-annonce de Léo et détails du film

Leo a été officiellement annoncé en janvier de cette année. Le film met en vedette Thalapathy Vijay en tête avec Sanjay Dutt, Arjun Sarja, Trisha Krishnan et bien d’autres. SS Lalit Kumar et Jagadish Palanisamy ont produit le nouveau film du sud de l’Inde sous la bannière de Seven Screen Studio. Les fans spéculent sur le fait que Lokesh Kanagaraj Leo est un remake d’un film hollywoodien intitulé Une histoire de violence. Cependant, il n’y a aucune confirmation de cela.

En arrivant à la caravane, Leo parle de Parthiban (Vijay). Il y a des hommes derrière lui. Ils ont blessé sa famille. Un tueur en série est également lié. Deux hommes partageant son nom de famille sont également sur la photo. Ils sont tous du type gangster alors que Parthiban semble complètement à l’opposé d’eux. Les deux gangsters pensent qu’il ressemble à quelqu’un qu’ils connaissent, quelqu’un comme leur frère. Cela bouleverse la vie de Parthiban, qui comprend sa femme (jouée par Trisha) et sa fille, sens dessus dessous. Bande-annonce de Léo a battu plusieurs records juste après sa sortie. Leo devrait sortir le 19 octobre 2023 en tamoul, hindi, telugu, kannada et malayalam.