Le lion est peut-être le “roi de la jungle”, mais la lionne est la reine, ce qui prouve la même chose, une vidéo d’un lion sauvage taquinant une lionne devient virale sur Internet. Dans le court clip, une lionne peut être vue en train de profiter de ce qui semble être sa sieste de l’après-midi. Cependant, son sommeil paisible est bientôt perturbé par un lion notoire. Ce dernier marche sur la pointe des pieds dans sa direction, s’assurant que la lionne endormie ne reçoive aucune indication de sa présence. Ce qui se passe ensuite est une scène inhabituelle qui est rarement filmée.

Le lion mord doucement la lionne pour la réveiller, mais son action se heurte à une réaction de colère. La secousse surprenante rompt la sieste de la lionne, qui saute en grognant et utilise ses pattes pour attaquer le chat sauvage. Heureusement, le lion recule en un rien de temps, évitant toutes les attaques de colère lancées contre lui. Mais si l’on se fie à la vidéo, il semble que le geste passionné de la lionne outragée laisse le lion effrayé. Il semble qu’il ait appris une leçon en ne taquinant plus une lionne endormie. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip viral, l’a sous-titré, “C’est comme ça que le lion plaisante.” Regardez le clip viral ci-dessous :

Le clip amusant a recueilli plus de 144,8 mille vues et plus d’un millier de likes sur l’application de micro-blogging. Pendant ce temps, un barrage d’internautes a répondu au clip avec une série de réponses hilarantes. Une section d’Internet pense que la vidéo capture avec justesse l’histoire de la vie de tous les couples mariés. Un utilisateur a écrit: “Après 10 ans de mariage, soyez comme.”

Un autre a ajouté: “Et c’est ainsi qu’une femme admoneste.”

Un autre a rejoint, “Qu’y a-t-il de nouveau là-dedans ? Ma femme réagit aussi comme ça.

Un internaute a déclaré que le lion devait avoir appris sa leçon : « Le temps de sommeil, quel qu’il soit, ne doit pas être dérangé dans son sommeil réparateur. Le lion a une leçon à ne pas répéter à l’avenir.

Un autre a plaisanté: “J’aime la façon dont il marche sur la pointe des pieds.”

On ne sait pas encore d’où la vidéo est sortie pour la première fois.

