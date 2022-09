Lion Pride Hunting Buffalo montre pourquoi ils sont la créature sauvage la plus puissante

L’un des prédateurs les plus puissants de la forêt n’est autre que le lion. Ces magnifiques bêtes sont d’excellents chasseurs, abattant leurs proies avec leurs mouvements rapides et leurs griffes en forme de poignard. Une fois qu’une proie est piégée dans l’étreinte d’un lion, que Dieu soit avec elle ! Une vidéo d’une troupe de lions chassant un buffle impuissant dans la forêt de Maasai Mara en Afrique du Sud a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux.

Téléchargée sur YouTube par une chaîne nommée Maasai Sightings, la vidéo informe les téléspectateurs sur les techniques de chasse d’un lion. Selon la description, les lions mâles chassent généralement seuls. Cependant, lorsque des proies plus grosses comme des buffles ou des girafes sont impliquées, ils préfèrent abattre leurs victimes avec l’aide des autres membres de la fierté pour prendre le pouvoir sur la proie.

Le clip désormais viral s’ouvre sur une fierté de lionnes essayant d’abattre un énorme buffle sauvage. Alors qu’une lionne peut être vue resserrant son emprise sur le visage du buffle, s’agrippant à ses cornes, l’autre attaque par derrière. Cependant, même après une longue bagarre, les lionnes ne parviennent pas à mettre leur proie potentielle à genoux.

C’est alors que le lion mâle entre en scène. Après avoir fait de longues enjambées autour du buffle, le lion sembla mesurer comment tuer la pauvre bête. Dans un mouvement rapide, il bondit sur le buffle par derrière, essayant d’enfoncer ses dents acérées dans la peau du buffle.

Au fur et à mesure que la vidéo progressait, la scène de chasse s’est avérée beaucoup plus sanglante. L’intervention du lion mâle a servi de coup de pouce aux lionnes qui ont toutes attaqué le buffle vulnérable en même temps. Finalement, le buffle a semblé accepter son sort alors que le lion et les lionnes ont abattu la bête et se sont régalés.

La population du cyberespace a marché vers les commentaires pour partager ses réflexions sur la vidéo. « La lionne qui s’accrochait à la gueule du buffle a fait 90 % du travail. C’est elle qui a enlevé l’énergie et le souffle du buffle », a noté un utilisateur. « La taille et la force de ce cri de lion mâle : je suis le seul vrai roi de la jungle », a écrit un autre.

La vidéo illustrant la dynamique de powerplay dans la nature a reçu 49,7k vues sur YouTube avec 1,3k likes et comptage.

