Un groupe de touristes cherchant à avoir des sensations fortes lors d’un safari dans la jungle a vécu une expérience qu’ils ne voudraient jamais oublier. Une vidéo est devenue virale sur Internet qui montre un lion agressif à la poursuite de ce qui semble être une gazelle à quelques mètres des visiteurs, qui arrêtent leur véhicule ouvert juste à temps pour permettre à la redoutable bête de traquer sa proie.

La vidéo terrifiante montre deux hommes, avec une troisième personne en train de tourner le clip, s’effondrant sur leurs sièges alors que le roi de la jungle prend d’assaut la brousse, à seulement quelques mètres d’eux, et rugit pour faire connaître sa mise à mort au monde.

« CECI EST DES NOIX », a déclaré l’utilisateur de Twitter qui a posté la vidéo.

C’est une merde de haut niveau de près 🔥🔥😍— JayJay🇯🇲 (@JakemeJamar) 12 avril 2021

Il s’est fait prendre en train de glisser – St Thomas kfc Advocate 🇯🇲🇻🇨 (@ justa876man) 12 avril 2021

La vidéo a été retweetée près de 17 000 fois et appréciée par 48 000 utilisateurs.

Les lions déploient généralement deux méthodes de chasse: soit en traquant leur proie en restant cachés le plus longtemps possible, soit en épinglant la proie sous leur force brute. Une fois que les lions maîtrisent leur proie, ils utilisent leurs griffes pour la mutiler et l’écraser, les laissant paralysés.

Dans cette vidéo, le lion semble avoir déployé la deuxième méthode.

Alors que plusieurs utilisateurs ont déclaré s’inquiéter pour la sécurité des touristes, la plupart étaient tout simplement impressionnés par la rencontre.

Les Lions ont gagné leur réputation de chasseurs efficaces, les plaçant au sommet de la chaîne alimentaire.

Une autre vidéo époustouflante était devenue virale il y a quelque temps et montrait un énorme lion assis sur une voiture. Le clip montre l’animal essayant d’ouvrir la portière du SUV blanc. Regardez la vidéo ici:

Après plusieurs tentatives infructueuses, il saute sur le capot et est ensuite rejoint par deux autres chats sauvages qui bloquent la trajectoire du véhicule.

