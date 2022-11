Lion, pas d’humeur pour les photos, fait pipi sur les visiteurs du sanctuaire de la faune

Vous pouvez toujours compter sur les célébrités et les sportifs pour poser pour une photo ou un selfie lorsque vous les croiserez mais le roi de la jungle ne vous obligera pas. Et, nous ne faisons pas une déclaration au hasard ici, mais nous avons une vidéo que vous pouvez voir et croire par vous-même.

Il est courant que les gens prennent des photos et réalisent des vidéos dans un zoo, un parc national ou un safari. Certains essaient même de prendre des selfies avec les animaux, certains même aussi redoutés que les chats sauvages de la jungle. Cependant, quelques touristes qui ont visité un zoo ont probablement reçu une leçon de vie en essayant de filmer le roi de la jungle, le lion à l’intérieur d’un espace clos. Une vidéo de ce qui s’est passé ensuite a été publiée par un compte Twitter connu sous le nom de Gulzaar Sahab.

La vidéo provient du sanctuaire de la faune de Sepahijala à Tripura. Une des voix dans la vidéo se fait entendre en disant qu’elle a peur lorsque le lion s’approche d’eux. Cependant, ce qui s’est passé ensuite était tout simplement hilarant. Le lion n’était clairement pas d’humeur à être filmé et il a montré son agacement en faisant pipi sur les visiteurs. Oui, tu l’as bien lu. Le lion se rapproche des visiteurs, se retourne, le dos tourné vers les visiteurs et laisse échapper un jet de pipi vers eux alors qu’ils crient sous le choc. Voir la vidéo pour le croire.

La vidéo était hilarante intitulée “Maintenant, même le lion est troublé par les gens qui prennent des selfies” et nous sommes tout à fait d’accord. La vidéo a reçu des commentaires hilarants. Un utilisateur a confirmé l’emplacement comme étant le sanctuaire de la faune de Sepahijala et a publié une photo de sa visite pour voir le même lion.

Il y a quelques jours, j’ai visité ce lion au zoo de Sipahijala… à Tripura pic.twitter.com/Gn5mKuM9DW – Bikash Singha (@S1Bikash) 2 novembre 2022

La vidéo, qui compte plus de 3,5 lakh vues, vous fera sûrement repenser à deux fois chaque fois que vous êtes sur le point de filmer un lion dans un zoo ou un parc.

