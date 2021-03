La plupart des gens ont l’impression que les lions et les tigres sont des animaux féroces qui sont toujours à la chasse. Cependant, une vidéo, récemment partagée par Susanta Nanda, responsable de Indian Forest, va peut-être briser cette notion. Dans l’adorable clip partagé par Nanda, on peut voir un lion tapoter avec amour un canard dans un étang. D’après les regards, il semble également que le gros chat essaie d’aider l’oiseau qui a atteint le cul-de-sac du plan d’eau. Dans une partie de la légende, le responsable du Service indien des forêts a mentionné qu’un lion est un animal sauvage mais n’est pas de nature sauvage. Il a en outre écrit que le gros chat ne tue que pour survivre et attaque lorsqu’il est provoqué. La courte vidéo remplie d’amour et de soins a déjà été visionnée plus de 10 mille fois.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy