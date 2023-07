Lion en liberté dans la capitale allemande Berlin alors que les flics ordonnent aux gens de rester à l’intérieur et de ne pas quitter leur domicile

Les flics ALLEMANDS ont exhorté les gens à rester à l’intérieur car une lionne est en liberté dans la capitale.

Les agents ont conseillé aux habitants de la banlieue sud de Berlin de ne pas quitter leurs maisons et de garder les animaux domestiques à l’intérieur.

Les flics de Berlin ont exhorté les habitants à rester à l’intérieur (stock image) Crédit : Alamy

Le radiodiffuseur public rbb a rapporté qu’une opération de police impliquant un hélicoptère et des caméras thermiques était en cours avec l’aide des pompiers.

Les autorités ont averti les habitants des districts de Kleinmachnow, Teltow et Stahnsdorf de faire attention à un animal potentiellement dangereux, soupçonné d’être une lionne, qui était en liberté.

La police de l’État de Brandebourg, qui entoure la capitale, a émis un avertissement aux premières heures de jeudi concernant la fuite d’un animal sauvage et a demandé aux habitants de Kleinmachnow, Teltow et Stahnsdorf, juste à l’extérieur des limites de la ville de Berlin, de ne pas quitter leur maison et d’amener leurs animaux de compagnie à l’intérieur.

L’avertissement a ensuite été étendu aux régions du sud de Berlin et une alerte a été envoyée sur une application d’avertissement officielle indiquant que l’animal était soupçonné d’être une lionne. Des vétérinaires et des chasseurs participaient à une recherche de la créature. La police n’avait aucune information immédiate sur qui en était le propriétaire.

Deux hommes ont rapporté avoir vu un gros chat courir après un sanglier, ce dernier courant à Berlin et dans les environs, a déclaré le porte-parole de la police, Daniel Kiep, à la chaîne publique locale rbb.

Les deux messieurs ont enregistré une vidéo sur smartphone et même des policiers expérimentés ont dû confirmer qu’il s’agissait probablement d’une lionne, a-t-il dit, ajoutant qu’il y avait eu diverses observations signalées.

Ni les deux zoos de Berlin ni aucun cirque ne manquaient de lionne, a-t-il ajouté.

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, continuez à consulter The Sun Online.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à @Le soleil.