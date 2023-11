L’iode est essentiel à la santé de la thyroïde, et de faibles niveaux peuvent passer inaperçus

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Les rapports des consommateurs n’a aucune relation financière avec les annonceurs de ce site. Il existe de nombreuses bonnes raisons de contourner la salière. Trop de sodium peut augmenter votre risque d’hypertension artérielle, de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Mais le sel de table est probablement la source d’iode la plus fiable et la plus abondante dans la plupart des régimes alimentaires.

Les fabricants enrichissent le sel avec ce minéral depuis les années 1920, lorsque la carence en iode était répandue aux États-Unis. Si vous n’utilisez pas beaucoup de sel, vous risquez de manquer de cet nutriment important. Bien que la carence en iode soit rare aujourd’hui, certaines personnes, notamment les personnes âgées, peuvent être à risque. UN Etude 2017 sur 189 femmes âgées de 51 à 86 ans, 60 pour cent souffraient de déficiences modérées.

Que fait l’iode pour le corps ?

“L’iode est essentiel à la production d’hormones thyroïdiennes”, explique Marilyn Tan, professeure clinique agrégée de médecine à la faculté de médecine de l’université de Stanford en Californie.

L’hormone thyroïdienne joue un rôle sur le poids, Fonction cognitive, les niveaux d’énergie et même la croissance des cheveux et des ongles. “Il est responsable du métabolisme et peut également affecter d’autres organes du corps”, explique Tan.

De très faibles niveaux d’iode peuvent provoquer une hypothyroïdie, où le corps produit trop peu d’hormones thyroïdiennes. « Les symptômes peuvent inclure une prise de poids, de la fatigue, une humeur dépressive, des problèmes de mémoire, constipation et l’intolérance au froid », dit Tan. Un faible apport en iode sur une longue période peut provoquer une hypertrophie de la glande thyroïde (goitre). L’hypothyroïdie est de plus en plus fréquente avec l’âge.

Pourtant, il arrive parfois qu’elle ne soit pas diagnostiquée chez les personnes âgées, en partie parce que de nombreux symptômes sont souvent considérés comme faisant naturellement partie du vieillissement.

Pourquoi il est difficile d’obtenir suffisamment d’iode

L’iode ne se trouve naturellement que dans quelques aliments. On le trouve dans les fruits et légumes, les algues et les fruits de mer s’ils proviennent de sols ou d’eau de mer riches en iode. Les produits laitiers et les œufs sont de bonnes sources s’ils proviennent d’animaux nourris avec des aliments enrichis en iode. Les pains emballés à base de conditionneur de pâte iodate en contiennent également.

Mais les changements dans l’environnement, les pratiques agricoles et la transformation des aliments affectent la teneur en iode de tous ces aliments, explique Adrienne Hatch-McChesney, diététiste de recherche à la Division de nutrition militaire de l’armée, de sorte que la teneur en iode peut être incohérente.

Vous pourriez penser que parce que beaucoup aliments emballés contiennent du sodium, vous obtenez beaucoup d’iode. “Mais le sel utilisé dans les aliments transformés n’est généralement pas iodé”, explique Hatch-McChesney. “De plus, les sels plus raffinés qui sont populaires maintenant, comme les sels de mer, de l’Himalaya ou casher, ne sont pas de bonnes sources.”

De plus, la teneur en iode des aliments n’est généralement pas indiquée sur l’étiquette de la valeur nutritive, il peut donc être difficile de savoir quelle quantité vous en consommez.

L’apport quotidien recommandé en iode est de 150 microgrammes (mcg). Vous pouvez obtenir cette quantité dans ½ cuillère à café de sel iodé, mais vous obtenez également 1 165 milligrammes de sodium. Si vous êtes surveiller votre consommation de sodiumc’est trop.

Mais cela vaut toujours la peine d’utiliser une version iodée chaque fois que vous saupoudrez du sel sur les aliments ou que vous l’utilisez en cuisine. Et augmentez votre consommation d’aliments contenant de l’iode :

Pain complet à base de conditionneur de pâte iodé (2 tranches) : 309 mcg

Morue au four (3 onces) : 158 mcg.

Algues séchées (2 cuillères à soupe) : 116 mcg.

Huîtres (3 onces) : 93 mcg.

Yaourt grec nature sans gras (¾ tasse) : 87 mcg.

Lait écrémé (1 tasse) : 85 mcg.

Gros œuf : 26 mcg.

Droit d’auteur 2023, Consumer Reports Inc.