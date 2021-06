L’IOA se bat pour le kit olympique des athlètes sans connexion chinoise

À moins de 50 jours du début des Jeux olympiques de Tokyo, l’Association olympique indienne (AIO) se lance dans la tâche difficile de prendre des dispositions pour un nouveau kit de sport pour le contingent indien – sans l’empreinte de la Chine.

Le 3 juin, l’IOA avait dévoilé les kits de cérémonie et de compétition en présence de la ministre des Sports Kiren Rijiju, l’invitée d’honneur. L’occasion a également marqué le compte à rebours de 50 jours pour les Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août.

Six jours plus tard, les tenues de sport arborant les logos d’une entreprise chinoise, sponsor de l’IOA, sont devenues un sujet controversé, compte tenu des relations entre l’Inde et la Chine.

Alors, comment l’IOA a-t-elle pris conscience de la connexion chinoise sur les vêtements des athlètes ? « Quelqu’un du bureau du Premier ministre (PMO) a soulevé la question pour éviter d’avoir le logo d’une entreprise chinoise », a déclaré une source.

Suivant les instructions du ministère des Sports, l’IOA a publié une déclaration, affirmant que, compte tenu des sentiments des fans, le kit des athlètes indiens serait dépourvu du logo de la société chinoise.

Ce changement de kits de dernière minute semble avoir créé un défi pour préparer rapidement de nouveaux kits.

«Nous anticipons une crise proche des Jeux olympiques, car plusieurs athlètes pourraient ne pas recevoir de kits de sport appropriés. Le processus de qualification dans certaines disciplines comme l’athlétisme et la natation est toujours en cours », a déclaré à l’IANS un responsable d’une fédération nationale des sports (NSF).

Le 8 juin, l’IOA a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes reconnaissants des conseils du ministère de la Jeunesse et des Sports pour prendre cette décision. Nous aimerions que nos athlètes puissent s’entraîner et concourir sans avoir à répondre à des questions sur la marque de vêtements. »

Rajiv Mehta, secrétaire général de l’IOA n’était pas disponible pour commenter. Un autre responsable de l’IOA a déclaré que dans un passé récent, il n’y avait pas eu d’escarmouche frontalière avec la Chine voisine à la frontière qui aurait pu blesser les sentiments des fans de sport indiens.

En août de l’année dernière, à la suite d’une impasse entre l’Inde et la Chine à la frontière du Ladakh, 20 soldats indiens ont été tués.

Suite à cela, le Conseil de contrôle du cricket en Inde a suspendu le parrainage du titre de la Premier League indienne par une société de téléphonie mobile chinoise, en tenant compte du sentiment du public.

Cependant, après un an, la société chinoise est de retour en tant que sponsor titre IPL pour le tournoi 2021.

« Si la société chinoise de téléphonie mobile pouvait être sponsor titre du tournoi de cricket IPL, pourquoi d’autres disciplines ne pourraient-elles pas être sponsorisées », a déclaré un responsable de l’IOA sous couvert d’anonymat.

Li Ling, la société chinoise, avait parrainé un équipement de sport d’équipe indien pour les Jeux olympiques de Rio 2016 et le contrat concernait également les Jeux olympiques de Tokyo. La même société a parrainé des kits de sports d’équipe indiens pour les Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018 et les Jeux asiatiques de Jakarta. « Cette fois, la question n’a pas été soulevée », a déclaré un responsable de la NSF.

Birendra Prasad Baishya, chef de mission du contingent indien pour les Jeux olympiques de Tokyo, n’a pas répondu aux appels et aux SMS.

